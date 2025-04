El tráiler del capítulo final de The White Lotus está llenito de pistas de quién podría ser el muerto

Con el episodio 7 ya en el aire, The White Lotus se prepara para despedir su temporada 3 la semana que viene. Y todo fan de The White Lotus sabe que es en el último capítulo cuando todo se vuelve una absoluta locura.

Varias tramas están llegando al límite de su tensión, como la de las tres amigas interpretadas por Carrie Coon, Michelle Monaghan y Leslie Bibb, la de Belinda (Natasha Rothwell) pensándose la oferta de Greg/Gary (Jon Gries), o la familia Ratliff con un Jason Isaacs completamente fuera de control.

Carrie Coon, Michelle Monaghan y Leslie Bibb en The White Lotus | Max

Pero, ¿quién será el muerto al que llevan guiñando desde el comienzo? El tráiler del último capítulo, que puedes ver sobre estas líneas, está lleno de pistas de por dónde podrían ir los tiros (pun intended).

En primer lugar vuelve a entrar en juego el "árbol del suicidio" del que les advirtieron no comer, cuando Tim, que no para de fantasear con matar a su familia para no decepcionarles, se acuerda de la fruta envenenada. Y que la siguiente escena sea un batido en la dichosa blender de su hijo de un sospechoso tono amarillo no pasa desapercibido...

Sam Nivola, Sarah Catherine Hook, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Parker Posey, Morgana O’Reilly en The White Lotus 3 | HBO Max

Por otro lado tenemos a Gaitok decidido a acusar a los rusos de haber sido los perpetradores del robo, con Valentin a la cabeza. Nada bueno puede salir de ahí. O del marido de Sritala volviendo al resort probablemente para encontrarse con Rick.

Aimee Lou Wood y Walton Goggins en la tercera temporada de The White Lotus | MAX

También vemos a Belinda enfrentándose a Greg, algo que podría acabar muy mal para ella, como aprendimos con Tanya... o para su hijo.

Un breve plano llega incluso a mostrar al muerto ya envuelto en una bolsa negra, y a simple vista puede intuirse que se trata de una persona grande y alta, lo que también da alguna pista.

La semana que viene saldremos de dudas con el final de temporada de la serie que no ha dejado de dar que hablar desde su primer capítulo, aunque esta tercera entrega haya sido la que más opiniones encontradas ha recibido.