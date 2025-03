Acusan a The White Lotus de "ir demasiado lejos" en esta violenta escena que usa una marca "sin permiso"

La tercera temporada de The White Lotus se está perfilando como una de las más atrevidas hasta la fecha. La serie ya nos ha dejado varias escenas con temas peliagudos que han generado gran controversia en las redes sociales, desde desnudos frontales e incesto hasta el suicidio. Este artículo contiene SPOILERS del episodio 3x06 de la serie.

Pero sin duda, el personaje Jason Isaacs es de los que más está dando de qué hablar por su reciente polémica con su desnudo frontal durante el cuarto episodio de la serie. El actor interpreta al empresario Timothy Ratliff, quien viaja al resort tailandés junto a su familia.

Jason Isaacs en The White Lotus | HBO Max

Ahora ha surgido una nueva polémica en torno a este personaje debido a una camiseta de la universidad de Duke que lleva puesta durante una dura escena. Al parecer, la institución no está de acuerdo con que se use su marca sin permiso y han declarado a The New York Times que no quieren que se les asocie con la serie.

Durante la polémica escena, el personaje del rico empresario Ratliff está pensando en quitarse la vida para evitar ir a la cárcel debido a sus turbios negocios. En la escena se le puede ver sosteniendo un arma contra su cabeza para posteriormente apretar el gatillo, pero al final todo resulta ser fruto de sus perturbadores pensamientos suicidas.

"Duke valora la expresión artística y la narrativa creativa", comentan. "Pero que los personajes vistan de forma prominente prendas con las marcas registradas de Duke a nivel federal genera confusión y sugiere erróneamente un respaldo o afiliación donde no existe ninguno".

"No solo usa nuestra marca sin permiso, sino que en nuestra opinión la usa en imágenes que son preocupantes, no reflejan nuestros valores ni quiénes somos y simplemente van demasiado lejos", añaden.

En torno a la polémica, un usuario ha bromeado en la red social X con la escena de la serie, diciendo que "sería un meme histórico si Duke pierde pronto" en el torneo de la NCAA de baloncesto. A lo que la universidad ha contestado: "El suicidio es la segunda causa principal de muerte en los campus universitarios. La rivalidad es parte de March Madness, pero algunas imágenes van demasiado lejos".

Hasta el momento, ni el elenco ni el equipo de la serie han hecho comentarios al respecto. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona esta nueva controversia. Mientras tanto, el penúltimo episodio de la serie se estrena en la plataforma Max en la madrugada del lunes.