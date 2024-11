Todos los esfuerzos de Eva Longoria para no envejecer antes de cumplir los 50, incluida la "conexión a tierra"

Eva Longoria, la estrella de Mujeres Desesperadas, y más recientemente, de Solo Asesinatos en el Edificio, se está preparando para cumplir 50 años en marzo y ha decidido afrontar el envejecimiento de una manera particular. Lejos de temer la llegada de esta nueva década, Longoria asegura que está "haciendo todo lo posible" para ralentizar el proceso de envejecimiento, pese a que como ella misma dice, "quiere envejecer".

Según ha recogido en unas declaraciones The Mirror, con una mentalidad optimista y enfocada en el bienestar, la actriz de 49 años explica que quiere alcanzar esta etapa de su vida con la mayor gracia y salud posible.

"Para mí, la edad es solo un número, pero estoy emocionada", dice refiriéndose a su próximo cumpleaños. "Me niego a creer que mi mayor éxito ya haya quedado atrás". Con este propósito, Longoria ha incluido en su rutina diaria una serie de hábitos y prácticas que, según comenta, han sido parte de su compromiso con el cuidado personal y la longevidad.

Eva Longoria en los Premios Oscar 2024 | Gtres

La actriz no ha escatimado en detalles sobre las medidas que está tomando, enumerando los métodos que ha incorporado en su vida cotidiana. "Me estoy sumergiendo en agua fría; tengo luces rojas encendidas; hago entrenamiento de fuerza con pesas; medito; escribo un diario. Me despierto con el sol; estoy haciendo la conexión a tierra; tengo un anillo Oura para controlar el sueño profundo; estoy tomando magnesio y otros suplementos; estoy haciendo de todo".

Longoria asegura que estos hábitos no son un intento por detener el tiempo, sino una manera de poder vivir mejor y con más salud cada etapa. "No porque no quiera envejecer, sino porque quiero envejecer", matiza.

No obstante, la actriz también revela que el paso del tiempo le provoca cierta nostalgia y tristeza, especialmente cuando piensa en las experiencias que, inevitablemente, quedarán fuera de su alcance. "Me deprimo pensando que no voy a poder verlo todo antes de morir", admite con sinceridad. "Eso me pone triste. Pienso que sé que voy a África, pero no voy a poder visitar toda África. Sé que he estado en Sudamérica, pero no voy a poder verla toda".

Estando ya en la cuenta atrás para llegar a los 50, Eva Longoria enfrenta el envejecimiento desde una óptica equilibrada, en la que la aceptación y el cuidado van de la mano.