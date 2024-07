Eva Longoria impacta al revelar que es prima de Meryl Streep

Eva Longoria, conocida por su papel icónico en la exitosa serie Mujeres Desesperadas, es una actriz y productora de ascendencia mexicana. Actualmente, Longoria está involucrada en diversos proyectos tanto en cine como en televisión, incluyendo su trabajo en la cuarta temporada de Solo Asesinatos en el Edificio.

Recientemente, en una entrevista con Extra, Longoria ha compartido una sorprendente revelación sobre su vida personal, ella y la galardonada actriz Meryl Streep son primas: "Meryl y yo somos primas. Ambas participamos en el programa de ADN del Dr. Gates y Meryl y yo compartimos un pariente".

Eva Longoria | GTRES

"Años después, la vi en un evento y mi amiga me dijo: 'Ve y dile que sois primas'. Yo le respondí: 'No, no le voy a decir a Meryl que somos primas'. Entonces escuché: '¡Prima!' y me di vuelta y era Meryl".

Las dos actrices han trabajado juntas en la cuarta temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, una experiencia que Longoria ha descrito como "muy, muy divertida". Eva también ha comentado que se referían mutuamente como primas en el set, lo que desconcertaba al resto del reparto y el equipo: "En realidad nos llamamos primas. Decíamos: '¿Cómo estás, prima?' y 'Estoy bien, prima'".

Meryl Streep | Getty

En la primera mesa de lectura de guion de la serie, Streep presentó a Longoria como su prima: "Ella contó la historia y todos estaban muy confundidos, porque yo soy la persona más latina de la industria y ella es Meryl Streep".

La revelación de Eva Longoria sobre su parentesco con Meryl Streep añade una dimensión interesante a su colaboración en Solo Asesinatos en el Edificio. Este vínculo familiar inesperado resalta cómo las conexiones personales pueden surgir en cualquier contexto, incluso en el mismísimo Hollywood.