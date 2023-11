Todo sobre la nueva serie de Juego de Tronos: Esto es lo que contará El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante

Desde que Juego de Tronos se despidiese como una de las series más vistas y celebradas a nivel global -a pesar de su polémico final-, HBO (ahora Max) ha tenido en mente expandir y exprimir el universo televisivo surgido de la mente de George R. R. Martin con diferentes spin-offs o precuelas. Primero llegó La Casa Del Dragón, cuya primera temporada fue un éxito y con una segunda en camino (ya grabada y con su estreno programado para verano de 2024) y después veremos otra ficción bajo el título A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (que se traduciría como El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante) cuyo rodaje está previsto que comience la próxima primavera y, por tanto, no llegaría a la pantalla hasta 2025, muy probablemente.

Pero, ¿de qué trata esta nueva propuesta del mundo de Juego de Tronos?

Para esta ocasión, la nueva serie adaptará material ya publicado por George R. R. Martin, los llamados Cuentos de Dunk y Egg, que son tres (El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso) y que se publicaron recopilados bajo el título El Caballero de los Siete Reinos, de ahí su laborioso título compuesto. Se trata de una historia que nos sumerge en los entresijos y las intrigas del vasto mundo de Poniente, pero sin contar con personajes ya conocidos de las otras. En concreto, acontece 90 años antes de Juego de Tronos, de modo que más que un spin-off sería una precuela o, simplemente, un nuevo relato ambientado en el mismo universo.

El Caballero de los Siete Reinos sigue los pasos de Sir Duncan el Alto, también conocido como Dunk, y su astuto y bajito escudero Egg, emparentado con la familia Targaryen. Dunk, un hombre de origen humilde, valiente e ingenuo, se convierte en caballero por circunstancias inesperadas y se embarca en una serie de aventuras que cambiarán el curso de su vida y, por extensión, el destino de los Siete Reinos. Lo que diferencia esta propuesta de las otras es que apartamos el foco de las intrigas palaciegas y las luchas por el Trono de Hierro, para centrarnos en los caballeros andantes (o errantes), esos que tanto fascinaban a Don Quijote, pero en un mundo donde los dragones no hace mucho tiempo que se han extinguido. Son caballeros sin títulos ni fortunas, a diferencia de los nobles de las cortes, pero no tienen nada que envidiarles en cuanto arrojo y honor.

En estos cuentos, y por tanto en la serie que los traslade a la pantalla, se alternan torneos, conflictos políticos, situaciones de peligro y dilemas éticos que ponen a prueba las convicciones de los protagonistas, de modo que la complejidad moral crece y añade capas de profundidad al relato. También es interesante cómo va desarrollándose la relación entre Dunk y Egg (cuyos intérpretes aún no han sido elegidos). Inicialmente, Dunk ni siquiera sabe que su escudero es en realidad Aegon Targaryen, un miembro de la familia real, pero a medida que la historia su conexión se vuelve más profunda, creando momentos emocionantes y conmovedores que añaden un toque humano a la epopeya.

En concreto, el primer cuento narra cómo Dunk se convierte en caballero y conoce a Egg, para luego participar en el Torneo de Vado Ceniza que concluye con un impactante juicio por combate. Después, en La Espada Leal, ya con los protagonistas unidos en sus aventuras, les vemos moverse por las tierras del Dominio en un momento muy convulso: la Gran Epidemia Primaveral ha hecho enfermar y morir a mucha gente, incluido el rey Daeron II, sucedido por Aerys I, y se desencadena la Primera Rebelión Fuegoscuro que enfrentará a varias casas y los protagonistas se tendrán que posicionar. Por último, El Caballero Misterioso parte de un periodo de paz en Poniente, con Dunk y Egg dirigiéndose hacia el Norte para ver El Muro, pero cambian de rumbo para asistir a un torneo que desembocará en la Segunda Rebelión Fuegoscuro.

A través de estas tramas, los Cuentos de Dunk y Egg nos ofrecen la oportunidad de explorar más a fondo el mapa de Poniente a ras de suelo. Y no solo porque sus personajes viajen de un sitio a otro, sino porque la narración, situada en un tiempo no muy distante a Juego de Tronos y La Casa del Dragón, se detiene en muchos momentos en lugares y casas que conocemos (no faltarán Stark, Lannister o Baratheon), pero de los que recibimos más información y contexto. Ahora la serie tendrá el reto de encontrar a dos carismáticos protagonistas para que volvamos a interesarnos por los Siete Reinos: la buena noticia es que el propio George R.R. Martin ha participado como productor ejecutivo de la ficción junto a Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis, quienes ya han trabajado en las series anteriores de la franquicia. ¿Podemos confiar en ellos?