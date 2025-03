Pedro Pascal y Bella Ramsey (The Last of Us) revelan su curioso apodo secreto en español: "Somos putas"

Pocos actores del actual panorama televisivo han demostrado tener más química que Pedro Pascal y Bella Ramsey. Y más viendo que los dramas entre los coprotagonistas de grandes producciones parece que están a la orden del día, como los casos de It Ends With Us o Blancanieves.

Las estrellas de The Last of Us han conquistado a los fans del videojuego original y a los corazones de muchos espectadores con cada aparición que han hecho dentro y fuera de la serie. Por ejemplo, durante una alfombra roja, se hizo viral el momento en el que el actor se apoyó en su compañera para controlar su ansiedad recurrente.

Bella Ramsey y Pedro Pascal en The Last of Us como Ellie y Joel | HBO Max

Ahora, las redes han vuelto a ser testigos del buen rollo que hay entre ellos tras el vídeo publicado por la cuenta de Max en X en el que revelan sus apodos secretos.

En el momento de la pregunta, la risa de Pedro Pascal ya le delataba. "¿Lo hemos compartido? ¿Lo hemos dicho en voz alta?", dudaba Bella Ramsey ante la negativa del actor, recordando que "casi se nos escapa en la alfombra roja", cuando él "prohibió" a Ramsey decirlo.

"Tu pequeña 'puta'", ha desvelado Ramsey sobre su apodo entre risas. "Somos putas", ha reaccionado Pascal, intentando sin éxito corregir la pronunciación de su compañera. "Algunas veces es con T, escrito correctamente. Algunas veces es con D en nuestra jerga".

La temporada 2 de The Last Of Us se estrena en Max el próximo 13 de abril y su tráiler lo puedes ver en el vídeo de la noticia.