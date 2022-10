'The Big Bang Theory' elimina una escena de su primer episodio y así ha reaccionado Jim Parsons

Ya han pasado 3 años desde el final de 'The Big Bang Theory', y 15 desde que se emitiera el primer episodio de la serie de CBS. A lo largo de todos esos años en junto a Penny, Sheldon, Leonard y compañía, se generó todo un séquito de fans que, a día de hoy, puede seguir reviviendo sus momentos favoritos de la serie con sus reposiciones.

Todos menos uno, que el creador de la ficción, Chuck Lorre, ha decidido recortar de los episodios disponibles en streaming y bajo demanda. Se trata, concretamente, del primero de la serie, en el que Leonard y Sheldon deciden hacerse donantes de semen, y acudir a una clínica con el propósito de poder costearse así un Internet de banda ancha en su piso compartido.

Lo que puede parecer un recorte por censura relacionada con menciones sexuales se debe realmente a una cuestión de coherencia dentro de la serie. Así lo ha explicado Chuck Lorre en el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series', la guía definitiva para los fans de la ya mítica sitcom, en la que se revelan muchos secretos de delante y detrás de las cámaras.

El hecho de que Sheldon inicialmente, en el primer episodio, pensara en hacerse donante de esperma, puede chocar con la difícil relación que este personaje desarrolla más tarde con su sexualidad, convirtiéndose en una persona que apenas muesta interés por ello. Por este motivo, a Jim Parsons, el actor que interpretó a Sheldon a lo largo de toda la serie, le parece una buena decisión la de eliminar esa trama.

Sheldon y Leonard en 'The big Bang Theory' | CBS

"En aquel momento, la escena del banco de esperma no me molestaba. Pero ahora, mirando hacia atrás, había cosas que los productores aún no sabían. Nadie sabía realmente quien era Sheldon aún, así que los espectadores entonces lo aceptaron como era. Pero ahora me parece información confusa, por lo que entiendo la decisión de Chuck de recortarlo", ha dicho Parsons en el mismo libro, reconociendo que ahora le parece un episodio "más fuerte y más especial".

El actor protagonista de la serie no ha tenido problemas en comentar con el equipo cuándo alguna escena no le convencía, o cuándo no estaba dispuesto a hacerlas. Fue él mismo quien, tras 12 temporadas, decidió finalmente darse un descanso del personaje de Sheldon, cuyos detalles tienes en el vídeo. Su decisión de abandonar la serie hizo que esta, sin él, acabara también definitivamente.

Seguro que te interesa:

Kunal Nayyar se pronuncia sobre el controvertido final de Raj en 'The Big Bang Theory'