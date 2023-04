'Tú también lo harías': Michelle Jenner, Ana Polvorosa o Pablo Molinero nos hablan de los rodajes nocturnos y trabajar con la policía

Ya se ha estrenado en Disney+ la nueva serie de David Victori ('No Matarás', 'Sky Rojo') y Jordi Vallejo ('El Inocente'), un thriller de acción de 8 capítulos que se ven casi sin respirar.

Llamada 'Tú también lo harías', presenta un dilema ético al espectador que también fascinó a sus actores, pues cuenta con un reparto muy coral: Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Paco Tous, Pablo Molinero, Ana Wagener, José Manuel Poga y muchos más.

Hemos hablado con todos ellos y cuentan que el rodaje fue increíble "porque hicimos equipo", explica Michelle Jenner.

La querida actriz cuenta que el director, David Victori, les ponía a bailar en los rodajes nocturnos para subir la energía. "Había un ambiente de alegría, de tribu, de equipo", añade. Puedes ver toda la entrevista arriba.

Escena de 'Tú también lo harías' | Disney+

Sobre cómo han trabajado con la policía, una parte fundamental de la historia, Victori explica que los actores trabajaron codo con codo con oficiales en los ensayos, para aprender la corporalidad o la forma correcta de coger el arma... "Y adquirir esa energía que tienes que tener como persona de autoridad", añade el guionista y director.

Pablo Molinero da vida al inspector principal y aplaude lo cuidadosos que han sido para que la policía esté retratada "de una forma muy humana", también alejándose del tipo de policía protagonista al que estamos acostumbrados, tal vez como herencia de las series policiacas americanas.

'Tú también lo harías' arranca con un atraco a mano armada en la línea de autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa. ¿El resultado? Los tres atracadores acaban muertos, el asesino consigue escapar y los seis testigos del autocar parecen incapaces de identificar al fugitivo.

El agente Fran Garza y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós, a cargo del caso, sospechan que los testigos no cuentan la verdad: los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. Parece bastante claro que para los testigos el presunto asesino no merece ir a la cárcel por haberles defendido. La noticia se expande como la pólvora y pronto la prensa y la población comienzan a hablar del misterioso prófugo como 'El justiciero'. El caso se viraliza y la opinión pública se posiciona en contra de la policía y a favor del Justiciero. Todo el debate en redes ocurre bajo el hashtag: #TuTambiénLoHarías.