Sofía Vergara muestra su espectacular mansión de Los Angeles con un "dormitorio sexy" y un diseño de cama que atrae todas las miradas

Sofía Vergara se encuentra viviendo un dulce momento. Tras el anuncio de su separación, la actriz colombiana ha recuperado la sonrisa con Justin Saliman y está de enhorabuena por la gran acogida que ha tenido Griselda, su nueva serie, en todo el mundo.

Ahora, la actriz ha decidido abrir las puertas de su espectacular mansión en Los Ángeles a la revista Architectural Digest y mostrar cómo es su día a día y cuáles son los rincones favoritos de esta gran casa que construyó de cero con el buen carácter y sentido del humor que le caracterizan.

El comienzo no fue sencillo: "Era horrible. Era como un castillo en Transilvania. Pero cuando salí fuera y vi este jardín, supe que quería vivir aquí".

Gracias a los exteriores de la casa, Sofía ha contado que decidió comprar y empezar la obra. El house tour que ha hecho ha comenzado en el comedor, del que ha destacado un tapiz francés del siglo XVIII. Después, ha mostrado la cocina, que lamenta que es "imposible sacar a los invitados de allí" y donde ha hecho su confesión más sincera: "Yo no cocino, y no quiero aprender a cocinar, pero mi hijo Manu es muy bueno y dijo que esto era lo que necesitaba en casa, por lo que aquí esta. Yo solo me preocupo de que esté increíble".

Acto seguido, la actriz ha pasado a enseñar su gran salón. El elemento que más llama la atención es un curioso cuadro de un torero llamado Los Matadores que tiene colgado. Al parecer, se lo compró al artista colombiano Fernando Botero, del que llevaba queriendo una pieza desde hacía tiempo, y ha dicho que le gusta mucho que se muestre al torero "grande y voluptuoso". A esto hay que sumar una afición hasta ahora desconocida de Sofía Vergara, que solo se puede descubrir entrando en su salón: "He empezado a coleccionar pájaros de cristal porque me encantan".

Las sorpresas continúan en el salón y es que Vergara ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de una gran mansión: dónde está el bar. La intérprete de Griselda ha dicho abriendo un armario emocionada: "Donde vive la felicidad: el bar".

Para ella, la parte "más especial" de toda su propiedad es el jardín: "Hay algo en este jardín que es realmente acogedor. La gente viene y no quiere irse. Así que cuando me di cuenta de que era difícil que la gente se fuera de la maldita casa comprendí que hicimos un gran trabajo".

Sobre su piscina y las plantas que la rodean ha dicho: "Quería que diera la impresión de estar en el Mediterráneo, como en Italia; como si uno estuviera en una villa o en un hotel". A esto ha añadido: "He puesto muchas plantas tropicales, que no se supone que están precisamente en el Mediterráneo, pero me hacen sentir como si estuviera en Colombia".

Vistos los espacios comunes de su casa, faltaban los privados: su dormitorio y su baño. La habitación en cuestión la tiene más que satisfecha: "Es perfecta y me siento muy cómoda, me siento sexy. Siento todo en este dormitorio". Sobre la estética ha dicho: "Me gustan el color y las texturas". Además, ha hecho mención especial a su cama extragrande digna de una reina de Hollywood: "Creo que se ve muy bien con la casa y es sexy". El cuarto tiene un detalle especial y es que posee una gran chimenea del hotel Waldorf Astoria de Nueva York. La habitación, cómo no, contaba con un baño privado del que Sofía ha dicho: "Es la perfección".

Para finalizar, ha querido mostrar su espectacular vestidor. Un cuarto muy espacioso y perfectamente organizado en el que guarda sus prendas de vestir por colores: "Es el sueño de cualquier chica". Además, ha dicho: "Linda Koopersmith me diseñó este increíble armario e intento mantenerlo tan organizado como lo veis ahora". En el centro de esta estancia tiene una gran mesa sobre la que hay antigüedades y alguna fotografía entre las que destaca una de su hermano y su primo, que murieron hace años.

Cada detalle de la casa ha dejado ensimismados a los usuarios que han visto el house tour, aunque ha habido alguna crítica a raíz de temas como el de no saber cocinar: "¿Y quién le cocinará? No ha presentado a su servidumbre y a saber cómo los trata". Mucha gente también ha opinado sobre la magnitud del lugar: "No parece nada acogedora".

A pesar de ello, Vergara ha mostrado su mansión en Los Ángeles feliz y ha dejado que sus fans puedan ver de primera mano los secretos que esconde y dónde está cuando no se encuentra trabajando.