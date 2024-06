Shannen Doherty le pide manutención conyugal a su exmarido mientras los royalties de Embrujadas se desploman

En los últimos años la vida de Shannen Doherty ha dado un vuelco. No solo por el divorcio tras 11 años de matrimonio con Kurt Iswarienko, sino también porque el cáncer ha vuelto a su vida de forma mucho más agresiva.

Con frecuencia la intérprete, que alcanzó el éxito con la serie de Embrujadas o Sensación de Vivir, habla sobre cómo afronta la enfermedad en un este momento crítico. Ahora, ha solicitado manutención conyugal a Kurt Iswarienko en medio de su divorcio. Al parecer, pide en el documento que ha presentado que pague 15.434 dólares al mes y que contribuya con 9.100 dólares a los honorarios y costes de su abogado, según informan medios como People.

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano en Embrujadas como Piper, Prue y Phoebe Halliwell | Cordon Press

"Hoy en día, prácticamente todos los ingresos que gano son ingresos residuales del trabajo que realicé antes de casarme. Me he enterado de que Embrujadas ya no se va a retransmitir en ninguna plataforma importante a partir del 30 de junio de 2024. Como resultado, mis futuros ingresos disminuirán drásticamente", dice en el documento presentado.

Doherty también ha contado que su incapacidad para trabajar le hará perder su seguro médico SAG, eso provocará más gastos médicos. Además, ha revelado que el año pasado fue un gasto de más de 21.000 dólares. Y sus ingresos en el año han sido 25.732.

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko | Gtres

"Aunque los ingresos de Kurt son sustancialmente mayores que los míos, no ha realizado ningún pago temporal de manutención conyugal y no ha hecho contribuciones a los honorarios y costes de mis abogados o contabilidad desde el momento en que se presentó nuestra demanda de divorcio", ha añadido la actriz.

"Kurt también se ha negado a proporcionar información básica sobre sus ingresos de 2023. En consecuencia, mis abogados van a presentar una moción, para obligar a que den esa información", ha explicado Shannen.

"Conozco el valor de su negocio de fotografía porque me consultaba con regularidad y mi ayuda fue invaluable. Sé que estoy incurriendo en gastos medio exorbitantes no cubiertos por el seguro para someterme a tratamientos experimentales con la esperanza de prolongar mi vida, pero él está gastando miles de dólares en spas, médicos, joyerías, Gucci, mientras afirma que no tiene fondos suficientes para mantenerme", termina de exponer Doherty.