La serie de Harry Potter ya tendría a su nuevo Hagrid: ¿a la altura de Robbie Coltrane?

La esperada serie de Harry Potter que prepara HBO sigue generando gran expectación -y preocupación- entre los seguidores de la saga. Hasta ahora lo que sabemos es que están desarrollando una adaptación televisiva de las novelas de J.K. Rowling, con el objetivo de dedicar una temporada completa a cada libro de la saga.

La producción tiene previsto iniciar su rodaje en el verano de 2025 en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Reino Unido, con una posible fecha de estreno en 2026. La serie busca ser fiel a los libros originales, permitiendo explorar detalles y tramas que no se pudieron abordar en las películas debido a limitaciones de tiempo.​

Ahora, se ha informado que el actor británico Nick Frost está en negociaciones para interpretar a Rubeus Hagrid, al que en su momento dio vida el inolvidable Robbie Coltrane. Frost es conocido por sus papeles en películas como Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Muchos lo han dado como más que probable después de que el actor compartiera en su cuenta de Instagram: "¡Qué día tan maravilloso! Está sucediendo, realmente está sucediendo. Mantén la calma." Aunque aún no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Frost encarne a Hagrid ha generado entusiasmo entre los fans.​

Hasta la fecha, se han confirmado y rumoreado varios actores para interpretar a personajes icónicos de la saga:​

Albus Dumbledore: John Lithgow ha confirmado que asumirá el papel del director de Hogwarts. El actor estadounidense, conocido por su trabajo en 3rd Rock from the Sun y The Crown, expresó su entusiasmo por unirse al proyecto.​

Severus Snape: Paapa Essiedu, nominado al Emmy por su actuación en I May Destroy You, está en negociaciones avanzadas para interpretar al complejo profesor de Pociones, aunque ya está recibiendo odio y racismo online.

Minerva McGonagall: Janet McTeer, actriz nominada al Oscar y al Emmy, conocida por sus roles en Ozark y Jessica Jones, está en conversaciones para dar vida a la estricta pero justa profesora de Transformaciones.​

Petunia Dursley: Aunque aún no hay confirmación oficial, se han mencionado varios nombres para interpretar a la tía de Harry, como Phoebe Waller-Bridge. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado ninguna elección.​

Por el momento, aunque algunos actores están en negociaciones avanzadas, hasta que HBO haga un anuncio oficial, el elenco completo sigue sujeto a cambios. Los seguidores de Harry Potter esperan con ansias más noticias sobre esta nueva adaptación que promete revivir la magia de Hogwarts en la pequeña pantalla.