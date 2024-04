Ruby Barker (Los Bridgerton) comparte un vídeo del doloroso accidente que le ha llevado al hospital

Ruby Barker ha asentado su carrera como actriz gracias a su personaje en Los Bridgerton como Marina Thompson. La joven de 27 años interpretó a una chica con un complicado futuro por delante al estar embarazada sin previo matrimonio. Thompson, además, le rompió el corazón a quien va a ser ahora el protagonista de la tercera entrega de la serie: Colin Bridgerton.

Si bien tras la primera temporada denunció no haber recibido ayuda en un momento de salud mental complicado para ella, eso no impidió que saliese en la segunda. Ahora se sabe que no va a estar en esta nueva temporada que se estrena el próximo 16 de mayo, como se puede ver en el vídeo de arriba.

La actriz estaba dedicándose a otros compromisos, pero ha tenido que frenar todo de golpe por un aparatoso accidente que ha tenido mientras practicaba búlder, una modalidad de escalada que se realiza en paredes pequeñas, de máximo 8 metros, donde no hace falta usar protección.

A través de redes sociales ha compartido el vídeo de su caída, en el que se aprecia que todo el peso cae sobre su brazo. Le sale un grito de dolor mientras quien graba le pregunta: "¿Estás bien?".

Además de mostrar cómo ha ocurrido todo, la intérprete se ha encargado de ir avisando a sus fans de cómo se iba encontrando compartiendo imágenes en el hospital. Primero en silla de ruedas, con hielo en el brazo, pero bromeando y de buen humor: "Me voy a por un vape. Gracias D&M por ayudarme. Amamos los primeros auxilios".

Finalmente ha dicho que, aunque parecía que había sido un disloque, lo que ha sucedido es que se ha roto el brazo: "Me rompí el brazo bueno, sí, fue estupendo". También ha publicado otras instantáneas con amigos en las que se ha reído del momento en que llegó al hospital y le ayudaron a calmar el dolor: "Amo el gas y el aire. Aparentemente no quería devolverlo, pero no lo recuerdo".

Además, ha contado una anécdota y es que resulta que borró un comentario de un usuario en Instagram bajo el nombre de Nelly que le decía en otra de sus publicaciones sobre escalada: "Ruby, podrías romperte el cuello aquí, no estás usando el equipo adecuado, no hay colchoneta protectora".

Ella al verlo lo borró, pero ahora ha reflexionado sobre ello: "Bueno, hay una colchoneta, esto es búlder, ya sabes, sólo se sube hasta unos ocho metros, se trata de cómo caes, pero la naturaleza de la escalada me impulsó hacia adelante, por lo que no pude aterrizar y retroceder, que es lo que debería haber hecho. Eliminé este comentario negativo porque pensé: 'Oh, escucha a esta Nelly negativa' y resulta que ¡tenía razón!".