¿Es Robert Baratheon? El "monstruo" misterioso que aparece con Daemon en La Casa del Dragón genera debate

En el episodio final de la segunda temporada de La Casa del Dragón, una figura misteriosa ha hecho una breve aparición que ha pasado desapercibida para la mayoría de los espectadores. Si todavía no has visto el 2x08 de La Casa del Dragón, no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS .

Durante la escena en la que Daemon Targaryen sufre una visión reveladora tras seguir a Alys Rivers hacia el árbol arciano de Harrenhal, se vislumbra una figura humanoide con astas en la cabeza que desaparece rápidamente. Este avistamiento ocurre antes de que Daemon toque el arciano, lo que sugiere que no puede ser parte de su visión, sino algo real y presente en el entorno.

La figura ha generado mucho debate en las redes sociales, con algunos espectadores sugiriendo que podría tratarse de un demonio o un monstruo, pero la teoría que más convencido a los fans es que se trata de una referencia a Robert Baratheon. Esta teoría se basa en el hecho de que, en su juventud, Robert luchaba con un yelmo adornado con astas de ciervo, similares a las que porta la figura.

Sin embargo, pese a que todos nos gustaría que se tratara del gran Robert Baratheon, la explicación más plausible es que se trata de un Hombre Verde, una legendaria raza en Poniente encargada de proteger la Isla de las Caras, la cual se encuentra cerca de Harrenhal. Además, fueron estos hombres quienes tallaron los rostros en los arboles arcianos que hemos podido ver tanto en La Casa del Dragón como en Juego de Tronos.

Árbol arciano con la cara de George R.R. Martin en La Casa del Dragón | WarnerMedia

Los Hombres Verdes son mencionados en las historias y mitologías del mundo de George R.R. Martin, aunque rara vez se les ve, y hasta ahora, no habían aparecido en pantalla. Se cree que tienen piel verde y astas, ya sea como parte de su cuerpo o como atuendos ceremoniales. Según las leyendas, esta orden surgió tras un pacto entre los Primeros Hombres y los Hijos del Bosque para detener los conflictos que habían entre estas dos razas.

La inclusión de los Hombres Verdes en la serie podría abrir nuevas tramas y expandir el universo de La Casa del Dragón en su esperada tercera temporada. Los fans están ansiosos por ver cómo estas misteriosas figuras influirán en los eventos futuros y qué secretos podría desvelar sobre la antigua magia de Poniente.