La Casa del Dragón: ¿Es Daemon un caminante blanco? La teoría sobre el Rey de la Noche

En el último episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón, una visión experimentada por Daemon Targaryen en Harrenhal ha traído de vuelta una antigua teoría sobre una posible conexión entre Daemon y el Rey de la Noche de Juego de Tronos.

¡Cuidado! Si todavía no has visto el 2x08 de La Casa del Dragón, no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS . Durante esta visión, Daemon toca un árbol de arciano y es inundado con imágenes que incluyen al cuervo de tres ojos, Brynden Rivers, un cometa rojo, un caminante blanco, y a Daenerys con sus huevos de dragón.

​La teoría de que Daemon podría ser el Rey de la Noche se basa en varias observaciones. Primero, ambos personajes comparten ciertas similitudes físicas, como su largo pelo blanco. Además, el Rey de la Noche muestra habilidades y una confianza en montar dragones que algunos creen que podrían recordar a la de un Targaryen.

La creación de los primeros caminantes blancos por los Hijos del Bosque se remonta a más de 10.000 años, mucho antes del nacimiento de Daemon​​. Sin embargo, algunos fans especulan que Daemon podría haber sido convertido en un caminante blanco por uno de los originales, convirtiéndose así en el Rey de la Noche. Esto le habría permitido finalmente obtener su anhelada corona, no de Poniente, sino de los caminantes blancos.

Vladimír Furdík como el Rey de la Noche | HBO

La transformación de Daemon en el Rey de la Noche encajaría temáticamente con su ambición de realeza y poder, llevándolo a buscar una forma de dominio más allá de la vida humana.

Pese a que no queremos revelar muchos detalles de lo que pasa en el libro para no revelar posibles acontecimientos futuros de la serie, el final de Daemon en el libro podría cuadrar en que fuera convertido.

Daemon Targaryen en La Casa del Dragón | Max

A pesar de estas discrepancias históricas, la visión de Daemon en Harrenhal ha vuelto a alimentar la especulación y el debate en la comunidad de fans de La Casa del Dragón y Juego de Tronos, dejándolos expectantes por saber como seguirá su historia en la esperada tercera temporada de la serie.