La reacción de la actriz Hannah Waddingham (Juego de Tronos) a este sexista comentario de un fotógrafo: "No seas capullo"

Hannah Waddingham comenzó su carrera siendo modelo y después dio el salto al mundo de la actuación participando en diferentes series. Sus papeles más destacados han sido en Juego de Tronos interpretando a la Septa Unella y en Ted Lasso, donde da vida a Rebecca Wenton.

La actriz británica suele ser muy espontánea ante las cámaras. En una de sus últimas entrevistas incluso se animó a contar que por culpa de una escena de Juego de Tronos tiene claustrofobia crónica. Ahora, esa espontaneidad ha servido para frenar un comentario sexista de un fotógrafo en una alfombra roja.

Waddingham ha presentado por segunda vez en el Royal Albert Hall de Londres los Premios Olivier. Antes del comienzo de la ceremonia ha posado para las cámaras con su primer vestido de la noche, que era color lila con una abertura en uno de los lados de las piernas. El problema ha sido que un fotógrafo le ha dicho: "Enséñame la pierna".

"Dios mío, eso nunca se lo dirías a un hombre, amigo mío. No seas capullo, de lo contrario me iré. No digas: 'Enséñame la pierna. No'", ha dicho la actriz de 49 años visiblemente molesta.

Acto seguido, ha abandonado el lugar y los allí presentes la han aplaudido por su rápida reacción y rotundidad ante el comentario, que se ha tachado de misógino. El vídeo se ha difundido a través de redes sociales y las visualizaciones han crecido como la espuma por lo que los comentarios no han tardado en aparecer.

"Solo la conozco de Ted Lasso y la adoraba. ¿Ahora esto? ¡Es increíble!", "muy orgullosa de Hannah, bien por ella. Yo habría hecho lo mismo. ¡Bravo!", "qué fotógrafo tan maleducado. Estoy contenta de que le haya llamado la atención", han dicho varios perfiles en Twitter.