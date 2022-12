El radical corte de pelo de Zendaya con el que parece Jennifer Aniston en 'Friends'

Con las navidades a la vuelta de la esquina, Zendaya ha decidido que es el mejor momento para atreverse con un nuevo cambio de look, y es que es la época ideal para empezar el año nuevo totalmente renovada.

Ha sido en el evento de HBO Max FYC de 'Euphoria' en el teatro de Paramount en Los Ángeles, donde la intérprete ha debutado con su nuevo corte de pelo junto a otras actrices de reparto de la serie: Hunter Schafer, Sydney Sweeney y Maude Apatow.

La actriz de 'Spiderman' ha apostado por aclararse el color y hacerse un corte muy estilo años 90 que recuerda mucho a los looks de Jennifer Aniston en 'Friends', quien puso en tendencia este corte "estilo bob" en su momento.

Jennifer Aniston en 'Friends' | NBC

Durante el evento pudimos ver a Zendaya luciendo un elegante look de dos piezas compuesto por una camiseta básica negra abotonada en la zona del pecho y una larga falda de tubo a cuadros blanca y negra junto a unos sencillos tacones negros con un poco de tacón. Pero sin duda, el verdadero protagonismo se lo llevó su nuevo corte de pelo y es que está guapísima, ¡no le puede quedar mejor!

Tras el evento, la actriz de 'Euphoria' ha publicado un vídeo en forma de gif en el que muestra a sus más de 160 millones de seguidores en Instagram su cambio de imagen de forma más cercana.

En el pequeño vídeo podemos ver a Zendaya posando más relajada luciendo su nuevo corte de pelo mientras que varios flashes de cámara apuntan a la actriz mientras que se encienden y apagan. En la publicación también menciona a Ursula Stephen, la estilista encargada del corte y a Tracey Cunningham, quien se ha encargado de reducirle unos tonos al color a su melena.

Que Zendaya haya decidido cambiar su estilo no es algo que haya sorprendido a sus fans, quienes están más que acostumbrados a que la actriz arriesgue con nuevos y en ocasiones extravagantes cambios de look, como dijo en 2021 su estilista para 'People': "Cuando se trata de moda, no hay nada que Zendaya no intente. No tiene miedo".

"Su apariencia es tan inesperada y está en constante evolución. Tiene mucho talento en ese sentido. No hay nada que defina a Zendaya", declaraba sobre la artista. Y es que tiene razón, Zendaya es una caja de sorpresas pero lo que sí esta claro es que ponga lo que se ponga y haga lo que haga va a estar preciosa.