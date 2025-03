¿Qué pasó con el cuchillo? El creador de Adolescencia responde a la gran pregunta del asesinato de Katie

Adolescencia cuenta la historia de Jamie Miller (Owen Cooper), un adolescente de 13 años que es arrestado por el asesinato de Katie, una de sus compañeras de clase.

La serie ha cosechado un enorme éxito en Netflix pero se han levantado muchas preguntas sobre por qué han decidido tratar un tema tan duro. Uno de los creadores de la serie, Jack Thorne, ha ofrecido una entrevista a Deadline donde responde a algunos interrogantes.

Así, Thorne asegura: "La gran pregunta era: ¿Por qué está aumentando la violencia de hombres o niños jóvenes hacia mujeres o niñas jóvenes? ¿Por qué ocurre esto? Analizarlo y plantear esta pregunta de la forma más completa posible, sin dar respuestas fáciles, fue el objetivo que Stephen [Graham] y yo nos lo propusimos hace años", cuenta.

Stephen Graham como Eddie Miller y Owen Cooper como Jamie Miller, en Adolescencia | Netflix

Adolescencia está rodada en plano secuencia, un detalle técnico que hace que no todas los cuestiones se puedan responder de forma orgánica: "Creo que hay un disfrute especial en lo incompleto. Hay un verdadero disfrute en lo parcial que logró ser esta serie. Fue escrita de una manera muy parcial; no pudimos cubrir todos los rincones. Por ejemplo, el episodio dos tiene una pregunta que lo atraviesa: ¿Dónde está el cuchillo? Por eso está ahí el inspector Luke Bascombe [Ashley Walters]. No podemos responder a eso. No respondemos a eso. Podría haber intentado encajarlo en el diálogo del episodio tres, pero eso habría parecido falso e incorrecto".

Ante este interrogante, que los espectadores se hacen a lo largo de la serie, Jack tiene clara su respuesta cuando le preguntan: ¿Dónde está el cuchillo, el arma homicida, Jack?

"No voy a responder a esa pregunta porque si lo hiciera, lo estropearía", dice de forma contundente.

Aunque asegura que existe una teoría: "Tengo una respuesta porque Stephen y yo lo resolvimos todo. Pero la cuestión es que no teníamos por qué responderla, y al no hacerlo, creamos una pregunta, y esa pregunta sigue en pie", concluye.