¿Qué dragón puede montar Rhaena Targaryen en La Casa del Dragón?

La Casa del Dragón ha finalizado su segunda temporada con el capítulo 8, La Reina Que Nunca Fue, revolucionando las tramas de todos los jugadores que había sobre el tablero.

Si aún no has visto el episodio 2x08 que pone fin a la temporada, será mejor que no sigas leyendo si no quieres enterarte de spoilers .

Una de las tramas que llevaba capítulos adelantando algo grande era la de la joven Rhaena, que, encomendada con cuidar de los hijos más pequeños de Rhaenyra y los últimos huevos de dragón, acaba desviándose del camino para perseguir a un dragón salvaje que asola El Valle.

Rhaena con Sheepstealer en La Casa del Dragón | Max

Durante toda la serie nos han explicado que Rhaena Targaryen, hija de Daemon y nieta de Rhaenys y Corlys, no es jinete de dragón porque no consiguió que ninguno conectara con ella. Esto es algo que la joven lleva como una carga y siente que no puede "ayudar" en la lucha al no tener un dragón propio.

Pero después de pasar unas condiciones imposibles a la intemperie en busca del dragón salvaje del Valle, puede que su suerte cambie. Y es que todo apunta a ello en el final de temporada, cuando encuentra a Sheepstealer (ladrón de ovejas) y se quedan frente a frente.

¿Tiene Rhaena un dragón en los libros?

Sí. En la historia, finalmente Rhaena consigue conectar con un dragón cuando eclosiona uno de los huevos que le da Rhaenyra (de su dragona Syrax). Morning acaba siendo el inseparable compañero de Rhaena, pero en el libro de George R.R. Martin no llega a poder luchar porque Morning es demasiado joven y apenas alza el vuelo.

Parece que los guionistas de la serie se han tomado una licencia en este caso y han cambiado el dragón de Rhaena por Sheepstealer, que en la historia original lo monta otra semilla de dragón, una chica bastarda llamada Nettles.

Con esta fusión de las historias los showrunners se aseguran de que Rhaena tenga más importancia en la serie y su papel como jinete de dragón sea de relevancia en la guerra.

En cualquier caso, habrá que esperar a la temporada 3 para confirmar si efectivamente Rhaena es capaz de domar al dragón salvaje.