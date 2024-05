Penn Badgley desvela la mentira que le contó Blake Lively cuando estaban juntos que lo dejó en "shock"

Blake Lively y Penn Badgley salieron entre 2007 y 2010. Los actores se conocieron mientras trabajaban en Gossip Girl interpretando a Serena Van der Woodsen y Dan Humphrey. Los actores no tardaron en enamorarse y comenzar una bonita historia de amor pero, al final, decidieron tomar caminos separados de forma amistosa.

Por todos es sabido que a la actriz de Gossip Girl le gusta mucho gastar bromas y en especial a su marido Ryan Reynolds. Pero parece esta afición ya la tenía cuando estaba con Penn

En el último episodio de su podcast Podcrushed, Badgley ha contado que su expareja le hizo la broma más grande que jamás le han hecho convenciéndole de que el cantante y líder de Aerosmith, Steve Tyler, era el verdadero padre del actor.

"No puedo hacer bromas. De hecho, admiro mucho a la gente que lo hace. Alguien que puede ser conocida por eso o no, es Blake Lively. Recuerdo que se las toma muy en serio. Ella me hizo a mí una que es una locura. Cualquiera que esté en mi vida y quiera gastarme una broma, adelante y que lo intente, porque nunca pensaré que se trata de eso. Supongo que confío, supongo que eso dice algo bueno sobre mí, pero nunca pienso que alguien quiera hacerme una broma, así que ella tenía eso a su favor", ha comenzado diciendo el actor.

Serena y Dan en el final de 'Gossip Girl' | The CW

"Recibo un correo electrónico que dice: 'Hay un artículo de prensa que estamos tratando de eliminar pero, para que lo sepas, alguien piensa o Steve Tyler piensa que es tu padre'. No recuerdo la frase exactamente. Ni siquiera lo pensé mucho porque ¿Quién en su sano juicio pensaría que eso es verdad?", ha explicado Badgley. A pesar de esto, ha contado que su publicista se comunicó unos días después con él para hacerle saber que Tyler se mantenía firme sobre su supuesta paternidad.

"Estaba en shock. A estas alturas no creo que sea cierto, pero me pregunto cómo puede creerlo Steve Tyler. ¡No hay forma! Tiene que ser una broma. ¿Steve Tyler de Aerosmith piensa que soy su hijo ilegítimo? ¿Qué voy a hacer, hablar con Steve Tyler? No, mi publicista se encargará de eso porque qué mas puede pasar", ha dicho el intérprete que pensó en aquel momento.

El Día de los Inocentes Blake le sugirió que llamara a su madre para que le confirmase si todo esto era cierto: "Mi madre no es actriz, ni bromista y está enfadada. Le digo que por qué y me dice: '¿Por qué crees que nos mudamos fuera de Maryland?'. De verdad, durante unos cinco o siete segundos, que es mucho tiempo, me quedé sin palabras y mi mundo se estaba reorganizando. Pensé: '¿Estás bromeando? ¿El hijo de Steve Tyler?'"

Hasta se le pasó por la cabeza la posibilidad de seguir los pasos de su falso padre: "Siempre quise hacer música y no quería explotar al hombre, pero estaba... Esos cinco o siete segundos son mucho tiempo para reordenar tu vida". Pero finalmente cayó en lo que estaba pasando: "Me di cuenta de qué día era. La lógica entró en acción".

"Ella no podía mantener la cara seria y yo dije: 'Ah joder, el Día de los Inocentes'", termina diciendo cuando pilló a Blake Lively in fraganti.