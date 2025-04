Patrick Schwarzenegger revela la reacción de su prometida Abby Champion a la escena sexual de The White Lotus

El sexto episodio de la tercera temporada de The White Lotus muestra una de las escenas más incómodas de la serie. En él, Saxon, el personaje de Patrick Schwarzenegger, y su hermano Lochlan (Sam Nivola) hacen un trío incestuoso con Chloe (Charlotte Le Bon).

Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola en The White Lotus | HBO Max

"No digo que esa escena fuera la más divertida, pero es divertido exigirse y ponerse en posiciones incómodas porque entonces aprendes", aseguró Schwarzenegger en unas declaraciones a C Magazine.

Ahora, en una entrevista para The Tonight Show de Jimmy Fallon, Patrick ha revelado cómo reaccionó su prometida Abby Champion a dicha escena de la que, según el actor, no le había dicho nada antes.

"Mi prometida no paraba de darme la lata cuando conseguí el papel. Me decía: 'Tienes que decirme quién muere'. Y yo le respondía: 'No te voy a decir quién muere'", dijo Schwarzenegger.

Por eso, al aceptar que Patrick no podía revelar el secreto más grande de la temporada, decidió preguntar sobre los detalles más pequeños. "Me dijo: 'Está bien. Dime, ¿te enrollas con gente?'. Y yo le dije: 'Cariño, conoces The White Lotus, no puedo darte esa información'".

Finalmente, Abby logró convencer al joven de 31 años para que confesara que, efectivamente, se liaba con alguien en algún momento de la temporada. Pero cuando llegó a los episodios cinco y seis, se sorprendió al descubrir quién era su misterioso lío.

En ese momento, tal y como revela Patrick, todo lo que tuvo que decir Champion fue: "¡¿Te acostaste con tu hermano?!".

La pareja lleva prometida desde 2023, pero no tienen prisa por casarse. "Llevamos diez años juntos, así que es como si estuviéramos prácticamente casados", confirmó él en una entrevista.

La pareja comenzó su relación en el año 2015 tras las ruptura del actor con Miley Cyrus, pero no fue hasta el año 2016 que lo hicieron público con una publicación juntos a través de su cuenta de Instagram.