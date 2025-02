Patrick Schwarzenegger asegura que no tiene los mismos valores que su padre, Arnold, y habla de sus diferencias

Patrick Schwarzenegger se encuentra en el ojo público tras el estreno de la temporada 3 de The White Lotus, donde le hemos podido ver completamente desnudo en una escena del primer episodio.

Este papel es uno de los más importantes que ha hecho en su carrera como actor, pero también el que más exposición pública le está dando. Por ello el actor ha reconocido recientemente sentirse "frustrado" debido a las críticas que está recibiendo donde le tachan de "nepo baby".

Patrick Schwarzenegger en The White Lotus 3 | Max

Ahora el actor ha decidido hablar con franqueza sobre lo que le diferencia de su padre Arnold Schwarzenegger y sobre si realmente siente que su apellido es una carga.

"Esa es probablemente la pregunta número uno que me hacen las personas: ¿Te preocupa tanto vivir a la sombra de tu padre?", comenta en el podcast Real Pod de Dear Media. "O, ¿Cómo te afecta eso? y ¿Alguna vez crees que tendrás más éxito que él?"

Arnold y Patrick Schwarzenegger | Getty

"Para mí, una de las cosas que más he aprendido, y probablemente más de mi madre que de mi padre, es simplemente: ¿Qué es para ti el éxito? Y asegurarme de tener una comprensión clara de lo que valoro en la vida", explica.

"No tengo nada en contra de mi padre, pero sus valores y su definición de éxito estaban muy orientados a su carrera, queriendo ser la estrella de cine más grande del mundo, queriendo ser el culturista más grande del mundo, ya sabes, queriendo ser el político más grande, siempre dando ese tipo de pasos en su carrera", continúa diciendo. Pero para Patrick, la definición de éxito está muy lejos de la de su padre, relacionándolo con "la familia, la fe, las relaciones, los amigos y mi prometida (Abby Champion)".

"Por supuesto que quiero ganar dinero. Por supuesto que quiero hacerme una carrera. Por supuesto que quiero ser una gran estrella de cine", añade. "Y quiero tener múltiples marcas exitosas y cosas así, pero eso está a la par con otras áreas que defino como éxito".

Para Patrick, su madre Maria Shriver, es la que más le ha podido enseñar sobre este concepto: "Aprendí mucho de mi madre y de tener áreas bastante bien definidas en ese sentido", confiesa.

Patrick Schwarzenegger con su pareja, Abby Champion, su madre, Maria Shriver, sus hermanos, Katherine, Christopher, Christina y Chris Pratt en la premiere de The White Lotus | Gtres

"Y lo menciono porque no me preocupa tanto el éxito que tenga o haya tenido mi padre, ni tampoco el de mi madre. Lo único que me importa es forjar mi propio camino y sentirme exitoso. Nunca superaré a mi padre en sus términos, pero sí en los míos", concluye.

Parece que el joven Schwarzenegger tiene muy claro cual es la clave del éxito, queriendo destacar dentro de la industria por sus propios valores y méritos, muy diferentes a los de su padre.