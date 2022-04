'Outlander' 6x05: Vuelve John Grey, embarazo y Jamie Fraser... ¿es un traidor?

Antes de seguir leyendo el artículo contiene spoilers del 6x05 de 'Outlander' llamado 'Liberadme'. El episodio empieza con un flashback donde retrocedemos hasta el 27 de junio de 1746 en Escocia.

Así, vemos al príncipe Carlos Eduardo Estuardo en una playa vestido de mujer acompañado de dos súbditos. Uno de ellos se trata del personaje que existió en la vida real Flora MacDonald, quien ayudó al príncipe a escapar de Gran Bretaña tras perder en la batalla de Culloden.

En la playa se encuentran con una embarcación que va a zarpar: "Un barco a Francia es su única oportunidad", le dice Flora a Carlos Estuardo. "Ya perdió el trono no quiero que también pierda su vida".

Tras hablar con el soldado que custodiaba la embarcación el príncipe disfrazado logra escapar.

Regreso John Grey

Tras revelar su necesidad de renunciar a su cargo de agente indio en el 6x04 a Claire, ahora Jamie manda una carta dirigida al gobernador Martin donde hace lo oficial: "Puesto que mis convicciones personales no me permiten realizar el puesto, en nombre de la corona", escribe el personaje de Sam Heughan.

Entonces aparece John Grey, a quien le han hecho llamar para que compruebe con quién está la lealtad de Jamie Fraser. "Es una carta de renuncia o de rebelión", dice el gobernador preocupado a Lord Grey.

"Sin duda se trata de lo primero", le defiende John. "James Fraser hizo un juramento a la corona y es hombre de palabra se lo aseguro".

Jamie rompe su juramento con la corona

Caitriona BAlfe y Sam Heughan como Jamie y Claire en la temporada 6 de 'Outlander' | Straz TV

Tras ver a Flora MacDonald en el flashback del principio, el personaje vuelve a salir en el presente de Claire y Jamie quienes hablan de su llegada a las colonias y la celebración que le están organizando.

El matrimonio habla sobre la lealtad de los jacobitas a la corona después de haber luchado por la independencia al lado del príncipe Carlos y perder en la batalla de Culloden: "Tienen mucho que perder y poco que ganar", dice Jamie quien entiende que algunos como él o Flora se pusieran de parte del lado inglés tras perder la guerra los escoceses.

Aunque luego Jamie revela que su pensamiento ha cambiado tras contarle Claire y Brianna lo que pasará en un futuro entre las colonias e Inglaterra con la Guerra de Independecia: "Es un juramento que debo romper".

Así, de esta forma, Jamie se interesa por formar parte de Los hijos de la libertad, un movimiento que está creado por rebeldes a la corona, principalmente escoceses, quienes quieren apoyar a las colonias en su independencia.

Jamie se encuentra con Cornelius Harnett, el líder del movimiento, y le explica que está de su lado.

Encuentro Jamie Fraser y John Grey

Jamie entra en la fiesta organizada a Flora MacDonald donde se sorprende al ver a Lord John Grey: "No contaba que fuera uno de los muchos admiradores de la señora MacDonald", le dice al verlo.

"No debería extrañarle, siento especial debilidad por los jacobitas reformados", le responde con esta indirecta.

Claire pregunta por su hijo William primero para después querer saber si su viaje se trata por placer o negocios. Entonces John Grey le dice que tiene entendido que el gobernador Martin no ha podido asistir.

Luego vemos aparecer a Yocasta, la tía de Jamie, y entra, también, Flora McDonald quien tras hablar con Jamie sobre su infancia revela que un ladrón le ha robado un collar. Para después detallar que el ladrón due detenido.

Discurso de Flora MacDonald a favor de Inglaterra

Flora MacDonald en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

Una de las principales intenciones de Flora MacDonald es expandir su palabra para que los rebeldes a la corona recapaciten y no vayan a la guerra.

Así, la que antes ayudó al príncipe Carlos Eduardo a escapar, ahora tiene otro pensamiento y lo pone en valor en su discurso: "Al hombre se le suele juzgar por sus actos y a la mujer por su aspecto. Pero están aquí para escuchar mis actos y para juzgar mi personalidad.

¿Por qué hice lo que hice aquella noche fatídica? Elegí ver más allá de las meras apariencias. Hoy la señora Fraser me ha recordado algo, una hábil doctora y casualmente una mujer. Me ha recordado que debemos encontrar lo que nos aqueja no hacia afuera si no hacia adentro.

Lo que nos aqueja hoy es la amenaza de la división y ya lo hemos vivido antes. Conocemos los síntomas de esta enfermedad y no basta con ponernos un disfraz y huir. La paz y la unidad están en juego. Hemos jurado fidelidad a la corona y somos orgullosos súbditos del reino unido de Gran Bretaña y si queremos vivir en paz en esta nueva tierra debemos seguir así".

Revuelta en el pueblo

Lord John le confiesa a Jamie que el gobernador Martin está preocupado y le pregunta el motivo de su dimisión como agente indio. Para después comentar que ha visto una carta donde está el de Jamie que muestran su afiliación con los hijos de la libertad.

El comité de correspondencia no ha ocultado sus ansias por considerarme su aliado, responde Jamie.

Para decirle John que debe solucionar eso de inmediato ya que es peligroso y desea saber el lugar dónde se van a reunir los hijos de la libertad. Jamie miente y le dice que no lo sabe.

Pero entonces Mary, la sirvienta de Yocasta, los interrumpe para comunicarles que hay problemas en la ciudad. Lord Grey y Jamie se acercan para ver qué es lo que ha pasado y se encuentran con un grupo de personas atacando al dueño de la imprenta tras ver unos folletos sobre Flora MacDonald.

Claire y Jamie hablan de la preocupación porque las palabras de Flora han calado entre los suyos. Teme el momento en el que se descubra que no es leal al rey y se enfrente a gente a la que quiere por pensar distinto.

"Nuestra fidelidad ahora está con nuestra nueva nación", dice Claire.

Roger descubre a una manipuladora Malva

Tom Christie, Allan y Roger traen la campana que repicará en la iglesia de Fraser's Ridge. Antes de colocarla Roger entra dentro y se encuentra a Malva retozando con un hombre.

Roger avisa a Malva que su padre y su hermano están ahí fuera y ella le pide que no diga ni una palabra de lo que ha visto o de lo contrario dirá que lo ha visto besarse con Amy McCloud.

"Yo no he hecho tal cosa", asegura Roger. Para Malva responderle: "Todo el mundo sabe que pasa más tiempo con esa viuda que con su mujer. Me creerán a mi", le amenaza la hija de Tom Christie revelando su doble cara.

Jamie teme por la posición de Yocasta en la guerra

Yocasta en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

Jamie habla con su tía Yocasta, ella quiere que se estabilice el tiempo de paz. Justo el posicionamiento contrario que tiene Jamie.

La sirvienta la dice que Yocasta no está bien tras la muerte de Murtagh, le preocupa que esté perdiendo la cabeza. Jamie le dice que lo que le preocupa es que haya perdido el corazón.

Brianna le dice a Roger que está embarazada

Sophie Skelton y Richard Rankin en 'Outlander' | Starz TV

Roger ha estado bastante ocupado ayudando a Amy McCloud, quien llegaba a Fraser's Ridge viuda y con dos hijos. Entonces el marido de Brianna le aseguró que tendría una cabaña y que aquí estaría a salvo.

Pero Brianna empieza a sentirse un poco celosa tras los comentarios de las otras mujeres quienes dicen que Roger pasa mucho tiempo con Amy.

Roger se da cuenta de la situación y se sincera con Bree sobre sus cuidado a Amy: "No puedo evitarlo", explica. Aunque después asegura a su mujer que quiere estar más con ella.

"Quiero pasar más tiempo los tres", dice Roger. Para después apuntar Brianna: "o los cuatro". Momento en el que Brianna le confiesa que está embarazada tras mucho tiempo intentándolo.

La doble cara de Malva

Jessica Reynolds como Malva en 'Outlander' | Starz TV

En un momento del episodio Briannna, Marsali, Malva y Lizzie se encuentran con una hoguera donde hay huesos de dedos mientras paseaban por el bosque en busca de material para el nuevo invento de Bree.

Marsali comenta que cree que se trata de un hechizo de amor al que llaman 'El veneno del viento del norte'.

Más tarde se ve entrar a Malva en una cabaña donde hay un cadáver. Observamos que el muerto tiene varios dedos cortados y Malva saca una navaja para rebanarle otro más. Por lo que nos confirman que Malva no es lo que parece y trama algo contra los Fraser.

Jamie confiesa a Lord John que es un rebelde contra la corona

David Berry como Lord John Grey en la temporada 6 de 'Outlander' | Starz TV

Lord John le dice a Jamie que sabe cuándo se reúnen los hijos de la libertad pero Jamie tiene algo que decirle: "Yo acudiré a esa reunión".

Grey avisa que hay soldados preparados para impedirla y que les atraparán en el acto. Entonces John se da cuenta que Jamie es uno de ellos y que está a favor de la independencia: "Creo que se puede vivir de otro modo. De un modo mejor quizás", se justifica Jamie.

"Si estalla la guerra los rebeldes perderán y usted podría perder la vida", contesta Grey. "O ganar la libertad, nuestra libertad", sigue diciendo Jamie.

"¿Libertad para qué? Para no pagar impuesto, acabar con la tiranía. Eso es lo que le parezco un tirano".

Pero Jamie le explica que no puede ocultar lo que siente por más tiempo: "Ya cometí ese error".

Entonces Jamie le pide que le acompañe a la reunión y oiga su versión. Pero John dice que no puede: "Es incomprensible e inconcebible que las colonias puedan gobernarse solas".

Finalmente Lord Grey ayudará a su amigo retrasando la llegada de los soldados a la reunión: "No deja de sorprenderme, pero siempre lo ha hecho", concluye Lord Grey.

Después vemos a Jamie llegar a la reunión de los hijos de la libertad quienes echan en cara a Jamie que defendiera al impresor Tory.

Jamie se excusa en que todo el mundo es libre de pensar lo que quiera pero él ayudará a gente inocente, aunque no piense como él. Entonces le dicen que cómo pueden confiar en él y Jamie les revela que los solados ingleses están por llegar. Gracias a su aviso pueden abandonar la reunión muchos de los hombres y salvarse por el momento.

Un hombre misterioso

El episodio termina mostrando a una misterioso hombre entrando en prisión al que solo vemos de espalda pero que tiene una gema en la mano. Todo apunta a que es el ladrón que intentó robar el collar de Flora MacDonald.

Pero este hombre está silbando una canción que hace estremecer a Claire quien logra oír los silbidos. Y es que se trata de la Marcha del coronel Bogey, un tema que se escribió a principios de 1900 lo que significa que es un viajero en el tiempo.

