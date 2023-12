Olivia Rodrigo, pillada besándose con Louis Partridge: ¿Dónde has visto al atractivo actor antes?

Olivia Rodrigo se ha convertido en toda una estrella tras el éxito de sus álbumes musicales Sour y Guts donde no duda en mostrar su lado más personal hablando de las experiencias más intimas que puede experimentar una adolescente, las inseguridades personales o sus primeras experiencias con el amor, los celos y la tristeza tras una ruptura.

Por este motivo, las relaciones de la cantante se han mantenido en el foco de atención durante años. Su mediática ruptura y el rumoreado triángulo amoroso con su coprotagonista de High School: The Musical: The Series, Joshua Bassett, y la cantante Sabrina Carpenter, dieron lugar a grandes hits como Driver's License, Traitor y Deja Vu en las que Olivia no dudó en expresar sus sentimientos más profundos con icónicas y contundentes frases como, "And I know we weren't perfect but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone" cuya traducción significa: "Y sé que no éramos perfectos pero nunca me sentí así por nadie y no puedo imaginar cómo puedes estar tan bien ahora que me fui".

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett en la premiere | Cordon Press

Posteriormente en junio de 2021, Olivia comenzó una relación con el productor Adam Faze, quien es seis años mayor que ella, pero terminaron poco después en febrero de 2022. Al parecer aquel mes conoció al DJ Zack Bia, que tiene siete años más que ella, pero en agosto de ese mismo año, se confirmó que Zack y Olivia habían decidido poner punto y final a su relación.

Parece que dichas rupturas resultaron muy dolorosas para la cantante y así lo expresó en su último disco con canciones como Logical, Making The Bed o The Grudge donde Olivia canta, "I try to be thoug, but I wanna scream. How could anybody do the things you did so easily?", que en castellano significa: "Intento ser fuerte, pero quiero gritar. ¿Cómo puede alguien hacer las cosas que tú hiciste con tanta facilidad?".

Sin embargo, tras tanto sufrimiento parece que Olivia ha vuelto a encontrar el amor y está más feliz que nunca. Así lo ha confirmado paseando por Nueva York con su nuevo novio, el actor Louis Partridge.

Durante su salida, Olivia y Partridge no se han quitado las manos de encima mientras se llenaban de besos, caminaban abrazados, tonteaban juguetonamente compartiendo risas y se hacían algún que otro selfie juntos para recordar su gran felicidad.

Louis Partridge | Getty

Es posible que el atractivo joven de 20 años te resulte familiar. Partridge está realizando sus primeros pinitos como actor tras su éxito en las películas Enola Holmes y Enola Holmes 2 donde interpreta a Tewkesbury, el interés amoroso de la protagonista a quien da vida Millie Bobby Brown. Puedes recordarlo arriba.

Patridge también ha aparecido en películas como Paddington 2 y The Lost Girls, además de en la serie Medici: Masters of Florence.