'Obi-Wan Kenobi', así es el esperado regreso de Ewan McGregor a Star Wars

La idea de la serie de 'Obi-Wan Kenobi' es un caramelo en el universo 'Star Wars'. Revivir al personaje de Ewan McGregor de la trilogía de la precuela de la saga. Nada menos. Un sueño que parecía inalcanzable ya que el actor iba a protagonizar una película dirigida por Stephen Daldrt, pero el fracaso en taquilla de 'Han Solo: una historia de Star Wars' (2018) echó para atrás la propuesta.

Con el éxito de 'The Mandalorian' no quedaron dudas. Resucitar a Obi-Wan Kenobi en formato serie era la clave. Pero no fue tan sencillo como parecía. El inicio del rodaje empezó a sufrir retrasos, entre la pandemia y otros motivos relacionados con la producción. Cuando por fin todo arrancó y se confirmó que se estrenaba el 25 de mayo de este año, coincidiendo con el día Star Wars y para fans del Orgullo Friki, volvieron a recular.

'Obi-Wan Kenobi' finalmente ha llegado hoy viernes a Disney con un absoluto secretismo ya que la plataforma no ha compartido visionado alguno con los medios. Su gran rival hoy es 'Stranger Things', así que puede que la jugada hasta les salga bien.

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi | Disney +

Con esta situación la expectación es máxima ante los primeros dos episodios subidos a la plataforma. El primero sitúa al espectador, con Obi-Wan escondido y reapareciendo para liderar una misión que tiene que ver con Leia. Un poco siguiendo el esquema de 'The Mandalorian' –que para eso la directora es la misma, Deborah Chow– aunque aquí la robacorazones (y robaescenas) a lo Baby Yoda es la pequeña princesa de Alderaan, de la que queremos saber más desde su primera aparición. En el segundo episodio, Obi-Wan deja atrás su vida de ermitaño en el desierto para enfrentarse a un mundo hostil en el que él es también un objetivo (entre otras curiosidades, aparece Temuera Morrison –el cazarrecompensas Boba Fett ('El libro de Boba Fett')- interpretando a un clon.

La primera vez que vemos a Obi-Wan está robando una rodaja de algo parecido a un pescado XXL. Su día a día es pura rutina en su exilio en Tatooine. Obi-Wan lleva una vida solitaria, vive en medio del desierto, como un ermitaño. Han pasado 10 años desde los eventos acaecidos en 'Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith' (2005). Recordemos que después de que la Orden 66 diezmara a los jedis, se cree que se han extinguido.

El otrora maestro jedi no es capaz de usar su fuerza, vive escondido, en el exilio, bajo el nombre de Ben, con el temor de que el Gran Inquisidor (Rupert Friend) y la Tercera Hermana, Reva (Moses Ingram) le encuentren. Obi-Wan sufre pesadillas que nos sirven para recordar eventos del pasado, como retazos de la sabiduría del mismísimo Yoda o su enfrentamiento con su aprendiz Anakin (Hayden Christensen), que cayó al lado oscuro y se convirtió en Lord Sith (el actor reaparece también en este spin-off).

Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi | Disney +

Obi-Wan se pasa las mañanas cortando pescado (o algo que se le parece) y vigilando desde la distancia al pequeño Luke Skywalker, al que le gustaría adiestrar como hizo con su padre Anakin, pero su tío adoptivo Owen (Joel Edgerton) se lo impide. Con lo que no contaba Obi-Wan es con que la hermana melliza de Luke, Leia Organa (Vivien Lyra Blair), pudiera estar en peligro, ella que vive entre algodones en el Palacio Real de Aderaan.

En realidad, Leia es una niña resabida y rebelde, que trepa a los árboles porque no quiere ser solo una princesita a la que visten como si fuera una Barbie, que sabe de naves espaciales y se acompaña por un pequeño robot alado. Su aparición es refrescante, sin duda. Recordemos que al morir su madre, Padme Amidala, siendo un bebé fue separada de Luke para protegerlos del emperador Palpatine.

El arranque de la acción de 'Obi-Wan Kenobi' tiene que ver con ella, pues Leia desaparece (por ahí se deja ver Flea, el actor y miembro del grupo Red Hot Chili Peppers) y a su padre adoptivo, el senador Bail Organa (Jimmy Smits), no se le ocurre nadie mejor para rescatarla que Obi-Wan. Lo que ocurre a continuación en este spin-off es la lucha de un héroe, ahora un proscrito, que se enfrentará al Imperio cuando intente liberar a la pequeña.

Seguro que te interesa

La hija de Ewan McGregor alucina con el hijo pequeño del actor a quien le saca 25 años: "Es la luz de mi vida"