Un nuevo obstáculo para #Mafin: Llega el marido a Sueños de libertad

Desde que llegamos a la colonia De la Reina de Sueños de Libertad hemos hecho grandes descubrimientos. Y uno de los más importantes es que los herederos de tan ilustre apellido no son capaces de trasladar su éxito empresarial al ámbito sentimental. Por mucho empeño que le pongan, el matrimonio entre Jesús y Begoña vive permanentemente al borde del precipicio y el de Andrés y María no termina de convencernos.

En paralelo, tenemos a Marta, a la que nunca hemos sabido muy bien cómo catalogar. Nos han dicho que está casada, pero en todo este tiempo no ha habido ni media docena de intercambios telefónicos con su supuesto marido. De ahí que nos ilusionara especialmente su relación con Fina. ¿Por qué? Porque descubrimos que la estirada doña Marta (tía Vinagre, como la bautizó su hermano Jesús) también sabía sonreír. Y, justo por eso, ahora nos preocupa la incidencia que pueda tener en esa relación la sorpresiva llegada de Jaime, el marido ausente.

Un inicio imprevisto

Si en este momento echamos la vista atrás, aún somos capaces de recordar a una compungida y angustiada Fina (Alba Brunet) que temía, y con razón, que su gran secreto saliese a la luz. Llevaba toda la vida ocultando sus sentimientos y unos segundos de debilidad con la persona equivocada pudieron costarle muy caro.

La bonita reconciliación de Marta y Fina: “A pesar de todo, no quiero vivir sin ti” | Antena 3

De hecho, si somos sinceros, todos temíamos la reacción de doña Marta (Marta Belmonte) al conocer el gran secreto de Fina. Todos esperábamos que la despidiera sin miramientos con una buena dosis de insultos y hasta en algún momento se pasó por nuestra cabeza la posibilidad de que llegase a recurrir a la guardia civil para evitar que el "mal" y el "pecado" se esparcieran sin control por la prestigiosa y distinguida colonia De la Reina.

Quizá esos pensamientos tan lúgubres se debiesen a nuestro temor a que Marta se pareciese demasiado a Jesús. ¿Alguien puede llegar a imaginar qué hubiera sido de Fina si ese secreto lo hubiera descubierto el mayor de los De la Reina?

Sin embargo, Marta nos sorprendió gratamente. No solo reaccionó con una comprensión y discreción absolutas, sino que entre ambas se fue gestando una complicidad muy especial.

Una relación en la sombra

Eso sí, justo es reconocer y recordar que el suyo no ha sido un camino de rosas. Al margen de sus propias dudas, inseguridades y miedos, ha habido otros factores que han contribuido a desestabilizarlas como pareja.

Marta y Fina | Antena 3

La oferta que recibió Fina para iniciar una nueva vida en París supuso todo un punto de inflexión. Era una gran oportunidad para ella. Por un lado, podría desarrollarse profesionalmente en unos grandes almacenes. Por otro lado, podría vivir su condición sexual sin necesidad de esconderse.

Sin embargo, Fina eligió a su padre, eligió Toledo, eligió Perfumerías De la Reina y, sobre todo, eligió a Marta, que respondió a esa importante decisión vital dando un paso al frente reconociendo y asumiendo sus sentimientos.

Desde entonces han alternado los encuentros a escondidas con excusas laborales con los gestos de cariño en la tienda o en el almacén. Eso sí, siempre con un ojo en su espalda pendientes de no ser vistas, de no ser descubiertas, de no ser puestas en evidencia. Y lo cierto es que ha habido varios momentos de alto riesgo.

Un silencio imprescindible

Mientras que Marta ha optado por un silencio sepulcral sobre su gran secreto (aunque se ha arriesgado al máximo alquilando un apartamento en Madrid), Fina no ha podido evitar compartir su estado sentimental. Y esa confusión le ha traído una de cal y otra de arena.

Claudia, Fina y Carmen | Manu Fiestas

Carmen ha vuelto a demostrar que es una gran amiga. No solo ha callado, sino que también ha intentado aconsejar a Fina. Sin embargo, Isidro, que debería ser quien mejor comprendiese y quien más apoyase a su hija, se ha convertido en su mayor dolor.

¿Cómo es posible que un padre lo anteponga absolutamente todo a la felicidad de su hija? Es cierto que Isidro es un hombre de la época, a quien le cuesta entender determinadas cuestiones, pero, aún así, nos resulta absolutamente incomprensible su frialdad y, sobre todo, su crueldad. Por no hablar de su inconsciencia al pedir consejo a don Agustín poniendo en estado de alerta a un sacerdote que, cuando le interesa, ejerce como gran juez de la moralidad y las buenas costumbres.

Lo único bueno de la actitud de Isidro es que hemos descubierto a una Marta que sabe cómo ejercer su autoridad de una forma tan vehemente como sutil para frenar la caza de brujas del cura.

El marido ausente se hace presente

Y ahora que las aguas parecían relativamente calmadas, llega una borrasca llamada Jaime (Jesús Olmedo) que puede provocar una marejada de proporciones difíciles de prever. Es más, incluso podríamos estar ante un posible tsunami. ¿Por qué? Porque el marido de Marta es toda una incógnita para nosotros.

Jaime y Marta en Sueños de libertad | Antena 3

Si hacemos memoria, sabemos que están casados, pero tampoco tenemos muy claro si lo hicieron locamente enamorados o si el suyo fue un matrimonio de conveniencia. Tampoco sabemos si siempre vivieron su relación en la distancia o si llegaron a convivir. Y, por supuesto, no sabemos si han sido felices o si solo se han dejado llevar por las circunstancias.

Y todo esto es importante porque la llegada de Jaime puede provocar muchas dudas en Marta. Aparentemente está enamorada de Fina, pero ¿y si la presencia de su marido hace que revivan sentimientos que estaban dormidos por la distancia? ¿Y si su enamoramiento de Fina no ha sido más que la búsqueda de consuelo a su soledad? ¿Y si su acercamiento a Fina se debió más a una necesidad de cariño y compañía que a sentimientos más profundos?

Si Fina ha sido solo una forma de mitigar su soledad y su falta de cariño, la llegada de Jaime puede suponer un revulsivo a su matrimonio porque Marta puede recordar, revivir y recuperar una felicidad que añoraba. Y en ese supuesto, Fina sobra en la ecuación.

Jesús Olmedo es Jaime Berenguer, doctor y marino mercante en Sueños de libertad |

Pero, por otro lado, también existe la fuerte posibilidad de que el tiempo y la distancia hayan matado los sentimientos maritales de Marta. Existe la posibilidad de que se haya enamorado profunda y sinceramente de Fina. Existe la posibilidad de que su relación clandestina con Fina sea más real y auténtica que su matrimonio. Y en ese supuesto, Jaime sobra en la ecuación.

Al margen de lo que sienta Marta, también va a ser interesante ver cómo se adapta Jaime a la nueva situación. Evidentemente ni se le pasa por la cabeza que #Mafin sea posible, pero ¿se dará cuenta de que su mujer ha cambiado? De ser el caso, ¿se dará cuenta de que ya no siente lo mismo por él? ¿Lo asociará al tiempo y la distancia o se planteará la posibilidad de que haya una tercera persona? ¿Abrirá él también una investigación para localizar a su rival?

Y, por otro lado, también habrá que ver cómo reacciona Fina ante la llegada de Jaime. ¿Se sentirá amenazada? ¿Se hará a un lado? ¿Luchará por su relación?

Por lo tanto, el regreso de Jaime va a tener consecuencias difíciles de prever en #Mafin. ¿Podrá Jaime descubrir lo que no han averiguado Isidro ni don Agustín? ¿Las pondrá en evidencia o callará su secreto? ¿Se reforzará el vínculo entre la pareja o supondrá el fin de #Mafin?