De 'Mujer' a 'Hermanos': Ahu Yağtu, una de las secundarias imprescindibles de las series turcas en España

Cansu Dere, Hilal Altınbilek, Pinar Deniz, Beren Saat, Özge Özpirinçci son algunos de los nombres propios que la audiencia ya reconoce como grandes protagonistas de las series turcas de más éxito. Poco a poco se han ido haciendo un hueco en nuestro star system televisivo. Y, a su lado, hay otras muchas intérpretes que son también ya muy reconocibles por los espectadores.

Una de ellas es Ahu Yağtu, a quien vemos los lunes y martes como Suzan en 'Hermanos', pero a quien habíamos descubierto ya previamente con Piril en 'Mujer' o Candan en 'Paramparça', series que, además, podemos revivir actualmente en Nova.

Al margen de los matices y características de estos personajes, en lo que sí coinciden es que todos ellos muestran una infinidad de facetas que hacen que nuestra actitud hacia ellos se mantenga en una constante oscilación.

La compleja maternidad de Suzan

Si tuviéramos que definir con una palabra nuestra relación con Suzan en 'Hermanos' quizá una de las que mejor lo haría sería 'complicada'. A pesar del tiempo que hace que la conocemos, seguimos sintiéndola como una desconocida porque nunca tenemos claro cómo va a actuar.

Hay momentos en que nos parece una víctima de sí misma y de sus propias circunstancias. No debió ser fácil afrontar un embarazo en solitario ni renunciar a su bebé. Por eso, nos enternece cuando se emociona al oír a Ömer llamándola mamá. Pero en otros instantes no logramos entender cómo no es capaz de trasladar esa emoción a sus acciones.

Su hijo y sus hermanas han estado literalmente durmiendo en la calle y ella parece ni inmutarse. Y no compramos la excusa de que vive en casa de Nebahat. ¿Tan difícil resultaría explicarle la situación a Nebahat? ¿De verdad no puede acogerlos unos días con tal de que no duerman al raso? ¿No tiene unas liras en el bolsillo con las que evitar que el desayuno de los Eren sea un ayuno?

Si su forma de ejercer de madre con Ömer puede tener cierta justificación por las circunstancias, nunca entenderemos la compleja relación que mantenía con Harika. Es cierto que su hija pequeña tenía un carácter endemoniado y una soberbia estratosférica, alimentada, probablemente, por años de caprichos consentidos y una ausencia total de "noes" en su vida.

Pero, aún así, nunca fuimos capaces de ver a Suzan como madre de Harika. Nunca logró ponerle un alto ni controlarla ni encauzarla. De hecho, si recordamos, la última imagen que tenemos de ella es la de una ladrona que no miró atrás al irse con el dinero de la señora Sevgi dejando a los Eren en una posición extremadamente incómoda.

Si como madre es sumamente difícil comprender a Suzan, como mujer es ya casi imposible. La conocimos como esposa de Kenan y amante de Akif. Era más que evidente que su relación con el primero se sostenía en base a una convención social. A él le convenía mantener su imagen de padre de familia con una bella esposa a la que lucir en las fiestas de la jet set y para ella era la mejor forma de mantener su estatus de señora de la alta sociedad.

En cuanto a su relación con Akif, sin duda necesitaríamos un manual de instrucciones porque pasa del amor al odio y viceversa con sorprendente facilidad.

Comenzaron como amantes. Después Akif prefirió la comodidad de su matrimonio y renegó de su relación con ella. Es más, incluso causó su ruina (¿cómo olvidar la noche que Suzan y Harika pasaron en el gallinero?). Después, sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, retomaron su relación y hasta se casaron. A continuación, volvió la crisis cuando Akif provocó que Suzan ingresase en prisión y cuando tampoco se esmeró mucho en sacarla de allí.

Y, ahora, cuando creíamos que era un capítulo zanjado, Suzan vuelve a abrirle las puertas de su casa, algo que nos indigna hasta niveles insospechados. ¿Por qué? Porque le negó a Ömer y a sus hermanas cobijo porque "era la casa de Nebahat". Y ahora le abre la puerta de par en par a Akif después de que Nebahat lo echara de la suya. Es cierto que, por ahora, ella mantiene las distancias, pero ¿no es consciente del riesgo que asume metiendo a Akif “en la casa de Nebahat”? ¿El hecho de haber vendido el terreno y haber devuelto el dinero a Ömer es razón suficiente para darle cobijo?

¿Alguien logra entender a Suzan?

Piril, el segundo plato en 'Mujer'

No es la primera vez que un personaje interpretado por Ahu Yağtu nos desconcierta. Ya lo hizo como Piril, en 'Mujer'.

Si recordamos, era la segunda esposa de Sarp, la mujer que lo ayudó después de caer al Bósforo (cortesía de Sirin), con la que tuvo que huir tras un dramático encuentro con el ex novio de ella, y con quien se casó y tuvo dos niños cuando creía que Bahar y sus hijos mayores estaban muertos.

Con Piril también tuvimos una relación complicada. Su presentación no fue nada prometedora porque lo hizo ocultándole a Sarp que su familia estaba viva y que atravesaba serias dificultades económicas y de salud. Aunque entendíamos su miedo a perder la estabilidad familiar que tenía, nunca le perdonaremos su silencio y el tiempo que alejó a ese padre de sus hijos.

Eso sí, cuando toda la verdad fue revelada y Sarp y Bahar volvieron a estar frente a frente, llegamos a compadecer a Piril porque automáticamente se volvió invisible para el que había sido su marido.

Sarp concentró todos sus esfuerzos y todas sus intenciones (buenas y malas) en recuperar su familia del pasado ninguneando por completo a su familia del presente.

Piril cometió multitud de errores y la criticamos por ello, pero también fue una de las grandes damnificadas de la gran mentira que generaron Sirin y unas peras romanas.

Candan, la abogada delincuente de 'Paramparça'

También tuvimos una relación tensa con Candan, el personaje que interpretó en 'Paramparça'. Quizá haya sido quien ha tenido una evolución que casi podría calificarse de involución.

La conocimos como una brillante abogada que era la mejor amiga de la poderosa Dilara, pero, en algún momento, giró donde no debía y perdió por completo el rumbo. Maniobró para que Oskan se quedase con la custodia de Cansu cuando era absolutamente incapaz de cuidar ni de sí mismo y se convirtió en la mejor espía de Harun cuando clamaba venganza.

Sin embargo, cuando el rival de Cihan prefirió un matrimonio feliz con Dilara a la venganza, Candan se convirtió en un incómodo cabo suelto que nunca volvió a encontrar su sitio.

Suzan, Piril y Candan son tres mujeres muy diferentes, pero todas ellas tienen en común no solo haber sido interpretadas por Ahu Yağtu, sino, sobre todo, haber conseguido mantenernos atentos a la pantalla por su capacidad para sorprendernos y desconcertarnos.

Ya conocemos el destino que tuvieron Piril y Candan, pero ¿qué le deparará el futuro a Suzan? ¿Seguirá siendo impredecible en sus decisiones y actuaciones? ¿Llegará a comportarse como la madre de Ömer? ¿Podrá formar un hogar con los Eren? ¿Logrará librarse del influjo de Akif? ¿Mantendrá la distancia con Ahmet o se reavivarán las cenizas del pasado?