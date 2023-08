El momento de la temporada final de 'Succession' que todavía atormenta a su director: "Me come vivo"

Consagrada como una de las mejores series de la década, 'Succession' ha llegado a su fin con su temporada 4, algo que pilló desprevenidos a los fans -y a sus protagonistas- hasta el último momento.

Aunque su temporada final ha sido tan magistral como el resto de la serie de HBO, su director Mark Mylod se ha sincerado en el podcast de Variety Awards Circuit sobre los momentos en los que aún echa la vista atrás.

Los hermanos Roy en 'Succession' | HBO

"Sí que hago lo de machacarme a mí mismo. Y no encuentro placer en las cosas que igual sí han funcionado bien. No, es los errores que has cometido, o las cosas que podrías haber hecho mejor en el momento y no lo viste. Hay algo que no caí en uno de los episodios de la temporada 4, y no es necesariamente un error, pero es una oportunidad que tenía que haber aprovechado. Y me mata. Me come vivo y sinceramente está demasiado fresco para poder admitirlo", confiesa sincero.

Jeremy Strong, Kendall Roy en 'Succession' | HBO Max

Aunque de momento no sepamos a qué momento se refiere, es difícil contentar a todos los fans e incluso hay cosas que escapan al control del equipo, como la secuencia final entera que fue improvisada por Jeremy Strong.

El intérprete de Kendall, conocido por sus técnicas de actor de método, también grabó un final alternativopara su personaje que finalmente no se usó.