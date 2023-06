Brian Cox asegura que ya no "tiene interés" en ver el final de 'Succession' tras lo ocurrido con Logan Roy

Todo el mundo seriéfilo se quedó la semana pasada pegado a la silla viendo elfinal de 'Succession'. El fenómeno de HBO se despidió para siempre y tras una recta final de capítulos brillante.

El director de la serie o el propio Jeremy Strong, que da vida a Kendall Roy, han revelado interesantes detalles detrás de las cámarascomo las escenas que se improvisaron, pero son las declaraciones de Brian Cox las que los fans no esperaban.

El veterano intérprete ha dado vida al patriarca Logan Roy, que ha estado presente (aunque no siempre en cuerpo) en toda la serie y por la influencia que siempre tendrá en sus hijos. Y si no has visto la última temporada esta noticia no es para ti pues vas a encontrar spoilers .

El caso es que desde su impactante muerte en el tercer capítulo, Logan ha tenido alguna mini aparición a través de vídeos, pero su ausencia se ha notado inevitablemente.

Escena de 'Succession' | HBO Max

También para Brian Cox, pues ha confesado que ya ha pasado de ver el final de la serie, con la sinceridad que le caracteriza.

"Nunca me ha gustado verme a mí mismo, para empezar. Pero por lo que le ocurrió a Logan, he perdido el interés de verlo", revela.

"Sabía cómo iba a terminar, porque sabía que Logan ya lo habría dejado hecho. Así que entiendo que, al final, Logan siguió ganando, aunque esté en la tumba", aventura el actor a la BBC.

"Es una situación extraña. Yo no me engancho a las cosas. Cuando he acabado, he acabado, sabes, y paso página pero con esta serie me he encontrado que ha sido genial. Ha sido una de las mejores series de todos los tiempos, especialmente para mí".