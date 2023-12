Minnie Driver recuerda la frustración de Matthew Perry por el "apretado yugo" de Friends: "Algunos sólo quieren a Chandler"

Han pasado dos meses de la muerte de Matthew Perry, pero todavía se suceden las reacciones y muestras de cariño a uno de los actores más queridos de su generación y de la historia de la televisión.

Aparte de los mensajes de los protagonistas de Friends, los cuales se hicieron esperar para hacer llorar a sus fans, otras estrellas han ido compartiendo vivencias y recuerdos con el intérprete de Chandler Bing, fallecido a los 54 años de manera accidental a causa de la ketamina.

Uno de los últimos ha sido George Clooney, amigo del actor desde que eran adolescentes, destacando que Friends "no le brindó felicidad ni paz". Así, otra compañera suya como lo fue Minnie Driver, aunque en los escenarios de una obra de 2003 titulada Sexual Perversity in Chicago, ha querido poner en valor la gran persona que fue mientras se ha cuestionado la influencia que ejerció Friends en su vida y carrera.

Matthew Perry Matt LeBlanc como Joey y Chandler en Friends | NBC

"Estaba en un buen momento cuando estábamos haciendo la obra, pero lo que pasaba con él es que era como una luz", escribió Driver sobre Perry en una columna de The Guardian. "Era una de esas personas que simplemente hacía que los demás se sintieran bien. De alguna manera, no te absorbía en su tristeza o en su dolor, y ahora sé que su dolor era grande", confesó sobre el duro momento que atravesaba en aquellos años por sus recaídas en las adicciones.

"Matthew era una de las personas más rápidas que jamás he conocido, despiadadamente divertido en cómo reaccionaba ante la gente", aseguró, añadiendo que "era la persona más autocrítica y amable". "Cualquiera que le pidiera ayuda, él le ayudaba".

Sin embargo, la actriz de El indomable Will Hunting también reflexionó sobre la compleja relación de Perry con la fama tras Friends: "Hace poco miré las críticas de nuestra obra, y las suyas eran todas realmente buenas, excepto una. Recuerdo su reacción: 'Algunas personas sólo quieren a Chandler, y no sé si se me permite ser otro personaje aparte de él'. Ese personaje iba a ser icónico y querido para siempre, pero claramente había mucho más en él".

Los momentos míticos de Friends por los que siempre recordaremos a Matthew Perry en su papel de Chandler Bing | Neox

"Pero sabía que Friends nunca lo dejaría ir. Era un yugo bastante apretado. Parte de la lucha interna de Matthew era que estaba muy estrechamente identificado con un papel que también amaba, uno que era muy bueno. Pero también lo mantuvo en un lugar específico, por lo que se sintió como un tira y afloja. También creo que si luchas contra la adicción y tienes esta vida extraordinaria y enrarecida donde la gente te ama de una forma tan completa, siempre es difícil aceptar la posibilidad de que puedes fallar", apuntó Driver.

Años después del final de la serie, Perry tuvo la voluntad de recuperarse y encauzar su vida. Una muestra de ello fueron sus memorias, en las que se sinceró sobre sus problemas de salud mental y adicción a las drogas, además de multitud de recuerdos de su carrera.