¿Miley Cyrus no se habla con su padre y hermanos? La boda de su madre con el actor de 'Prison Break' destapa la polémica

De dama de honor a no asistir, la diferencia entre las hijas de Tish Cyrus en su boda ha levantado muchas cejas en Hollywood. Tish Cyrus se ha casado este fin de semana con el actor de 'Prison Break', Dominic Purcell.

Miley Cyrus estuvo junto a su madre en la ceremonia y de hecho fue dama de honor, también estuvieron con ella en el altar sus hijos Trace y Brandi, los más mayores.

Sin embargo, al parecer Noah y Baison Cyrus se negaron a ir a la boda, y de hecho se pasaron el día subiendo cosas a sus redes sociales pasando tiempo juntos y dejando claro que estaban cerca, pero no iban a participar en la celebración familiar.

Tras la sorpresa, algunos fans se pusieron a mirar más de cerca a la familia y se dieron cuenta de que Noah tiene bloqueada a su madre en Instagram, mientras que el patriarca, Billy Ray Cyrus, no sigue a Miley en redes.

Al parecer, los hijos mayores de Tish (Trace y Brandi no son hijos de Billy Rae, fueron adoptados por él más tarde) y Miley sí han apoyado su nuevo matrimonio, pero los menores estarían "de parte" de su padre.

De hecho, Tish se dejó ver durante su día con su hermano (que voló hasta LA para estar con ella no para la boda) en un café o en el supermercado con una camiseta de merchandising con la cara de Billy Rae Cyrus.

"Noah Cyrus y Braison Cyrus se han saltado la boda de su propia madre Tish Cyrus con Dominic Purcell y han pasado el día juntos en Walmart", explicaba esta cuenta de pop culture con sus Stories que no tardó en hacerse viral.

Por su parte Trace Cyrus, tras la ausencia de sus hermanos en la boda, subió una foto antigua de su madre con los tres que sí asistieron; Miley, Brandi y él mismo.

La familia de Tish Cyrus | Instagram @tracecyrus

Y para terminar de echar leña al fuego, Tish Cyrus estuvo dando like a algunos tuits sobre las letras que van sobre su padre ("no siempre supo cómo decir que está orgulloso de quién soy"). Miley, además, ha anunciado nuevo single el día 25, día del cumpleaños de Billy Rae. La letra del nuevo tema reza "you said I used to be wild, I said I used to be young" ("decías que solía ser salvaje, yo dije que solía ser joven"), según adelanta el teaser de arriba.

No es la primera vez que Miley lanza una canción sobre alguien en su día, como ya ocurrió con 'Flowers' sobre Liam Hemsworth también en su cumpleaños.