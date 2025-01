Maxi Iglesias habla del "regalo" que fue estar en Física o Química: "Voy a estar agradecido eternamente"

Maxi Iglesias ha hecho un hueco en su ajetreada agenda para asistir a un evento donde ha hablado con los medios sobre temas personales y profesionales.

Por un lado, en el plano sentimental ha asegurado que tiene novia: "Estoy enamorado, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estoy contento. Ya sabéis que no me gusta hablar de esto... No lo voy a ocultar porque no busco ni el clickbait ni el morbo. Ya lo digo, lo reconozco, no me gusta mentir, pero no me gusta hablar de más", dice primero.

Cabano se despide de Ruth y de sus amigos en ‘Física o Química’ | ATRESplayer PREMIUM

Para después recordar el papel que le dio la fama y la gran oportunidad de su carrera, César Cabano en Física o Química, serie que puedes volver a ver a través de atresplayer: "Me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de darme a conocer y de que luego vengan otras muchas formas de trabajar detrás de eso y le voy a estar agradecido eternamente", asegura.

"Para mí ha sido un regalo. Te llega una oportunidad así de grande, tan joven, pues hay que saber digerirlo, saber dónde estás. Así que yo muy contento de lo que me dio en su día y de lo que a día de hoy me sigue dando, porque soy muy consciente de que si sigo trabajando a día de hoy, en gran parte fue por ese proyecto", sigue contando.

También ha comentado que sigue manteniendo el contacto con algunos de sus compañeros de la serie, pero no con todos: "No todo el mundo es tan amigo, no todo el mundo ha mantenido tanto, pero no me gusta entrar en polémica. Y si digo con los que sí me llevo, por descarte... Los que son lo saben y no voy a entrar en diferencias y... Ya sabéis que no voy a dar nunca ningún titular absurdo ni que llame la atención dejando a nadie fuera o llamando la atención porque sí. Más que un estrés, es una habilidad que llevo manejando unos cuantos años", concluye.