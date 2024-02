Maisie Williams comparte su gran cambio físico con el que perdió 12 kilos para su nueva serie

Los cambios físicos en el mundo de la interpretación están a la orden del día. Cada vez que un actor se somete a estas drásticas transformaciones, pone en riesgo su salud, por lo que cada vez existe un mayor asesoramiento con los entrenamientos y dietas que siguen.

Un reciente ejemplo de ello ha sido Maisie Williams, que ha explicado cómo ha perdido 12 kilos para meterse en la piel de Catherine Dior, la hermana menor de Christian Dior, en la nueva serie de Apple TV llamada The New Look.

La actriz se ha alejado completamente de Arya en Juego de Tronos, papel por el que la gran mayoría del público la reconoce. Ahora, la estrella británica ha hablado para Harper's Bazaar sobre esta nueva experiencia, señalando que fue supervisada por un equipo de médicos durante todo el proceso de pérdida de peso.

Los expertos la monitorizaron regularmente e hicieron análisis de sangre para asegurarse que estaba bien. Y es que, según sus palabras, este agotador proceso consistía en "levantarme a las 4 de la mañana para empezar a sudar".

"La noche anterior, alrededor de las 7 u 8 de la tarde, me permitían tomar algo salado y deshidratante: un poco de salmón ahumado y una copita de vino". Después de eso, se daba un "baño hirviendo con muchas sales".

Para hacer realidad esta bajada de peso, recurría a la sudoración excesiva,un método popular entre los boxeadores antes del pesaje de cada combate. Un cambio físico que no tenía nada que ver a lo que había hecho antes, a pesar de que en el pasado la hemos visto con la cabeza rapada.

La actriz Maisie Williams interpretó el personaje de Arya Stark durante las ocho temporadas de 'Juego de tronos' | HBO Max

"Comía muy poco, meditaba todo el tiempo, encendía velas e incienso en mi apartamento", reveló, aunque fue mucho más extrema de lo que parece, padeciendo problemas para dormir de forma frecuente. "Me despertaba y me sentía como una canica dentro de una botella, dando vueltas", dijo, añadiendo que tenía pesadillas en las que se sentía "atrapada y atacada".

A pesar de que ficción se rodó en 2022, Apple TV la estrenará el próximo 14 de febrero. Una historia que sigue la rivalidad de Christian Dior y Coco Chanel mientras la sombra nazi sobrevuela por Europa.