Los Magos de Waverly Place: Selena Gomez se reúne con los Russo (casi) al completo antes del rodaje de la secuela

Selena Gomez le debe en gran parte de su éxito a Los Magos de Waverly Place. Quizás, no sería la estrella mundial que es hoy en día sin la serie que le catapultó a la fama y donde dio vida a Alex Russo, cosechando a millones de fans durante cuatro temporadas.

Este show de Disney Channel, uno de los favoritos de los espectadores durante su emisión, se despidió en 2012 y, aunque la actriz siempre ha honrado este papel, nadie esperaba que la ficción fuera a tener una secuela. Hace unos días, se confirmó que las aventuras de la familia Russo volverían a la pantalla con la presencia de gran parte del elenco principal, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Su hermano mayor en la serie, David Henrie, publicó una imagen del guion del episodio piloto, en el cual aparecerá la propia Selena como artista invitada, además de ser productora ejecutiva, mientras que Henrie interpretará a su personaje, Justin Russo, de forma habitual.

David Henrie y Selena Gomez en 'Los magos de Waverly Place' | Disney Channel

Ahora, tras el entusiasmo inicial, los seguidores han vuelto a emocionarse después de ver la fotografía de la familia Russo al completo antes del inicio del rodaje. Así, Selena Gomez, David Henrie, David DeLuise (Jerry Russo) y María Canals-Barrera (Theresa Russo) han posado juntos en una estampa familiar, aunque sin su hermano menor, Max, al que dio vida Jake T. Austin.

Según una sinopsis oficial, después de un misterioso incidente en WizTech, donde un adulto Justin, que dejó atrás sus poderes de mago y optó por una vida humana normal con su esposa y sus dos hijos, se lleva una sorpresa cuando un joven y poderoso mago que necesita entrenamiento aparece en su puerta... y Justin debe abrazar su pasado para asegurar el futuro del Mundo Mágico.

El propio actor compartió antes una imagen con sus hijos en la ficción bajo el título: "Los Russo han crecido".

Quien no volverá será Dan Benson, que se reconvirtió a actor porno y que él mismo aseguraba a TMZ tras esta noticia que no fue llamado por su nueva faceta: "Creo que los puse en una situación en la que no tenían otra opción […] Es una locura ser un creador de contenido para adultos, y es más loco hacerlo de manera tan pública y ser un ex actor infantil de un programa de Disney Channel. No lo veo ninguna manera".

Dan Benson en 'Los Magos de Waverly Place' | Disney

Cabe recordar que la serie terminó con Alex Russo ganando el torneo familiar de magos y conservando sus poderes junto a su hermano, director de magia en WizTech.

La esposa de Justin, Giada, será interpretada por Mimi Gianopulos. Janice LeAnn Brown protagonizará la secuela como Billie, una joven y poderosa maga que entabla amistad con Justin. Alkaio Thiele interpretará al hijo mayor de Justin, Roman Russo.