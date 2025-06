Madeline Brewer, sobre el bullying que ha recibido por You con gente llamándola "fea": "Hace unos años me habría derrumbado"

You se despedía este año con una quinta y última temporada que ha puesto punto y final a la historia de Joe Golberg, el asesino en serie que ha fascinado y perturbado a millones de espectadores en todo el mundo. La actriz Madeline Brewer se ha convertido en su 'final girl' siendo la última enamorada de Joe, y aunque ya la conocíamos por su papel en El cuento de la criada, a Madeline le ha sorprendido la oleada de críticas que ha recibido por su físico.

La actriz, de 33 años, ha compartido su experiencia mostrándose sorprendida por la dureza de los comentarios que recibe desde que se emitió la temporada final de la serie y si le afecta.

"Un poco. Seré honesta, no esperaba que a la gente le gustara Brontë, pero tampoco esperaba que me llamaran fea, porque no lo soy", explica Brewer a People. "Entiendo que no soy del gusto de todo el mundo, pero no soy fea", añade. "Pensaba que la mayoría de la audiencia de esta serie eran mujeres, mujeres jóvenes, y jamás imaginé la cantidad de misoginia que se me iba a lanzar".

Penn Badgley y Madeline Brewer en You | Netflix

"Estaba emocionada por formar parte de ese mundo", recuerda. Lo que no esperaba era el nivel de rechazo que encontró por parte de algunos fans.

Según Brewer, parte de esa reacción tiene que ver con cómo se desarrolla la historia del protagonista: "Creo que cuando la gente se enfrenta a esa misoginia y a la deconstrucción de su héroe, eso les molesta", reflexiona. "Les cabrea especialmente que haya sido una mujer. Una mujer fue quien lo hizo. Y además era una mujer nueva, una mujer que quizás no consideran atractiva."

Esa incomodidad por parte del público, dice, se tradujo rápidamente en ataques personales en redes sociales. "Todo eso que tienen que procesar, no pueden evitar coger el móvil y comentar en mis fotos: 'Eres tan fea. Pareces un duende'", relata. "Y yo como: 'Tía, relájate. No soy fea'".

Brewer admite que algunos comentarios fueron especialmente hirientes, en particular aquellos que sugerían que debería someterse a cirugía estética. Confiesa que este tipo de ataques le removieron recuerdos de su infancia, cuando sufrió acoso escolar. "Me siento muy agradecida de que esto no me haya pasado en otro momento de mi vida. Si me hubiese pasado con 25 años, me habría derrumbado, porque aún no iba a terapia", explica. "Ahora, con treinta y tantos, me da igual. Sabía que podía con ello."

Brewer es consciente de que las críticas forman parte del oficio, aunque eso no significa que las tolere sin más. "Sé que es algo que viene con ser actriz, y ahora no me importa una mierda", afirma. "Mientras me lo hagan a mí y no a alguien que no pueda soportarlo, adelante", declara.