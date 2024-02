Luke Newton impacta al reaparecer más atractivo que nunca con barba y muy sexy: No parece Colin Bridgerton

La tercera temporada de Los Bridgerton se acerca y el próximo 16 de mayo saldrán a la luz los primeros episodios. Desde que se estrenó, ha sido un éxito rotundo a nivel internacional. Los protagonistas de esta nueva entrega son Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), que darán rienda suelta a sus sentimientos después de haber vivido una amistad de años.

Desde que se anunció que Los Bridgerton volvían, poco a poco se han ido conociendo más detalles sobre la nueva temporada. Además del vídeo lleno de tensión en el que se revelaba en qué punto comenzaría la relación entre Penelope y Colin, también se han compartido fotos del rodaje y detalles sobre algunas escenas que se asemejan al libro en el que está inspirada la temporada.

Luke Newton como Colin Bridgerton | Netflix

Nicola Coughlan y Luke Newton se han mostrado en todo momento muy abiertos a hablar sobre esta nueva etapa y sus apariciones cada vez atraen más miradas. En el caso de Newton, en sus últimos eventos en público ha acaparado toda la atención por haber hecho un pequeño cambio de imagen dejándose barba.

Luke Newton en la proyección de la temporada 3 de Los Bridgerton en Londres | Getty

El intérprete ha suscitado todo tipo de comentarios en el último evento de Los Bridgerton celebrado en el Hotel Claridge donde acudió con sus compañeros de reparto para la proyección de la nueva temporada. Luke ha dejado a un lado la apariencia joven e inocente de su personaje Colin Bridgerton y ha optado por llevar barba, algo que le ha hecho parecer más atractivo que nunca.

También estuvo en una after party de los Bafta donde posó con un elegante traje gris y camiseta negra. También lo vimos acompañado por su hermano en la ficción Jonathan Bailey, que se hizo una foto con él dándole un beso en la mejilla.

Los fans no han tardado en enloquecer asegurando que, cuando un personaje se convierte en protagonista, inevitablemente se vuelve más atractivo: "¿Cómo es posible que cada personaje principal se vuelva tan atractivo?", "es perfecto", "nunca he estado más emocionada por algo en mi vida... no puede llegar más rápido", "Luke, gracias por ser mi Colin perfecto".

Mientras esperan pacientemente a que llegue el 16 de mayo, los fans continúan observando con todo lujo de detalle todo lo que hacen y dicen los nuevos protagonistas de la serie. Los queridos lectores de Lady Whistledown están deseando ver que, por fin, consigue estar con el amor de su vida.