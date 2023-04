Lena Headey, "agradecida" por el cambio en los fans de 'Juego de Tronos': "Era raro"

Tras el gran éxito que ha vivido 'Juego de Tronos' durante sus 8 temporadas, la ficción terminó recaudando millones de fans por todo el mundo. Sin embargo, la actriz que da vida a Cersei Lannister, Lena Headey, ha notado un descenso del fanatismo de los seguidores de la serie desde el momento que se cerraron las puertas de los 7 Reinos de Westeros.

Según NewsWeek, la actriz agradece el éxito y el cariño que ha recibido gracias a la serie durante todos estos años, pero este soplo de aire le está ayudando a centrarse en otros proyectos y desvincularse de la exitosa serie de fantasía.

"Sí, ha ido disminuyendo, gracias a Dios, porque era raro. Y no de forma j*dida. Es un poco en plan, 'ok, eso fue increíble e inesperado', pero luego te quedas como, '¿Qué es lo siguiente?'".

Lena también responde sincera también a la pregunta de si le molesta que aún le pregunten por la serie constantemente.

"No, no es molesto. Gajes del oficio, ¿verdad? Mira, fue una cosa increíble de la que pude formar parte. Así que estoy muy feliz de que ocurriera, obviamente", ha asegurado la actriz, que sin duda vivió muchos retos y algunas escenas muy difíciles en la serie, como ella misma recordaba con la tortura en el Septo y puedes ver arriba.

A pesar de que el final de 'Juego de Tronos' terminó con un final agridulce que dejó a muchos espectadores insatisfechos, los fans de Game of Thrones Manía se mantendrán durante mucho tiempo más gracias a las precuelas que se están trabajando desde HBO. El primer spin-off de la serie 'La Casa del Dragón' se ha convertido en un claro sucesor de la saga convirtiéndose en un éxito de crítica mundial.

Emma D'Arcy y Matt Smith en 'House of the Dragon', la precuela de 'Juego de Tronos' | HBO

Además se espera que se desarrollen muchos más como el spin-off de Jon Snow o la reciente 'Juego de Tronos: Un caballero de los Siete Reinos: The Hedge Knight', centrado en las novelas de George R.R. Martin 'Tales of Dunk and Egg' que darán una nueva vida a las historias de Poniente.