Kaley Cuoco cuenta el apuro que pasó Tom Pelphrey con su familia por no haber visto The Big Bang Theory: "De qué estás hablando"

The Big Bang Theory fue un fenómeno dentro de las sitcoms que convirtió a la serie de los "geeks" en una de las más longevas de la historia.

Su final fue un trago amargo para los fans y también para sus protagonistas, especialmente para Kaley Cuoco que fue muy sincera sobre lo duro que fue para ella despedirse de su papel de Penny.

Ahora Kaley está en un gran momento personal y profesional, acaba de estrenar la serie Basado en una historia real y personalmente ha vuelto a encontrar el amor tras divorciarse del jinete Karl Cook junto al actor de Ozar, Tom Pelphrey.

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey | Instagram @tommypelphrey

El romance de la pareja ha sido muy intenso y ya comparten su primera hija juntos, Matilda, a la que dieron la bienvenida el pasado marzo. Ahora Cuoco se ha sincerado sobre esos comienzos junto a Pelphrey y cómo no entendió NADA en el momento que su propia familia la llamó Penny, algo a lo que está más que acostumbrada.

"Cuando conocí por primera vez a la madre de Tom y su novio, su nombre es John y lo amo, pero cuando los conocí, empezó a decir, '¡hola Penny!', y me empezó a llamar Penny, y yo me reí porque ya sabes, la gente me llama así todo el tiempo y me hace las bromas y tal", explica Cuoco en el programa de Jimmy Kimmel, refiriéndose a su personaje en la famosa serie que la llevó a la fama.

"Y pasan las horas y al final Tom me aparta a un lado preocupado diciéndome: 'no tengo ni idea de por qué John te está llamando Penny, estoy tan avergonzado, te aseguro que le he dicho mil veces tu nombre', y le digo 'nah yo creo que simplemente, ya sabes, le gusta Big Bang Theory'. Y Tom se queda en plan, 'qué... ¿de qué estás hablando?'", admite entre risas y el público se queda en shock.

Penny en 'The Big Bang Theory' | Warner Bros.

"¡Y fue en ese preciso momento cuando entendí que Tom no había visto NUNCA The Big Bang Theory!", reconoce divertida. "Y yo le dije en plan, '¿sabes qué? no importa, puede llamarme Penny, no pasa nada, te lo explico luego'...", termina Kaley y el público sigue riendo.

Puede que Tom fuese de las pocas personas en toda la población estadounidense en no conocer absolutamente nada de The Big Bang Theory, pero está claro que su familia seguirá recordando a Cuoco por su papel más querido, y por ella, encantada.