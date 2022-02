La ruptura entre Joshua Bassett y Olivia Rodrigo está siendo de lo más fructífera musicalmente hablando. Desde que decidieron seguir caminos separados, Olivia pblicó el album 'SOUR' y más tarde, Joshua sacó 'Crisis', 'Secret' y 'Set Me Free', donde hablaba de una ruptura. Ahora, vuelve a retomar la historia con 'Doppelganger'.

Los protagonistas de la serie de 'High School Musical' tuvieron un romance que terminó en malos términos, presuntamente por una infidelidad de Joshua con la también actriz Sabrina Carpenter. Aunque nunca se ha confirmado nada, las letras de Olivia Rodrigo mandaron los rumores a la estratosfera.

Joshua Bassett se sincera

Y por supuesto, Bassett también quiso contar su versión de la historia. Ya lo hizo anteriormente en las tres canciones mencionadas anteriormente, pero ahora ha sorprendido a todos sus fans con su último lanzamiento 'Doppelganger', donde se muestra más vulnerable que nunca.

De hecho, Joshua Bassett reconoció en sus redes sociales que esta canción está basada en una historia real: "La canción salió de mí inmediatamente después de ver a alguien que pensé que era mi ex en una cafetería. Me di cuenta de que no la había superado tanto como pensaba, y que nadie, ni siquiera alguien que se le pareciera, podría ocupar su lugar".

Es por eso que todos los fans relacionan la letra de la canción con Olivia Rodrigo. Por su parte, el artista no ha dado más detalles acerca del tema.

El vídeo y el estribillo de 'Doppelganger'

El tema va directamente al grano, y en sus primeras líneas ya afirma: "Supongo que no está tan superado como pensaba. Vi a alguien que se parecía a ti en tu cafetería favorita, y una parte de mi tuvo la esperanza de hablar contigo".

I guess I'm not as over you as I thought that I was

I saw someone who looked like you at our favorite coffee shop

And part of me was hoping we would get the chance to talk

I guess I'm not as over you as I thought.

