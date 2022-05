John, el padre de Jennifer Aniston, recibirá un Emmy por toda su carrera

Más información Así son los desconocidos hermanos de Jennifer Aniston de los que nadie había oído hablar

¿Pensabas que Jennifer Aniston era la única de su familia que se dedicaba al mundo del espectáculo? Pues te equivocabas. El padre de la actriz, la estrella de la telenovela 'Days of Our Lives' John Aniston, recibirá un premio Lifetime Achievement Award tras más de 48 años de trabajar en telenovelas.

'Days of Our Lives' es sin duda una de las series más longevas de la televisión, pues lleva en emisión desde el año 1965 (que se dice pronto). Y John Aniston, nacido en Grecia con el nombre real de Giannis Anastasakis, uno de sus intérpretes más célebres. En dicha serie interpreta, desde el año 1985, al doctor Victor Kiriakis.

Jennifer Aniston junto a su padre, John Aniston | Getty

Aunque como ha contado Jennifer Aniston en alguna ocasión y puedes conocer más en profundidad en el vídeo de arriba, sus padres no vieron con buenos ojos que ella dedicara su carrera al mundo del espectáculo, su padre John ve ahora recompensada su labor como actor de toda una vida.

Los Daytime Emmy

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS) ha anunciado las categorías que competirán en los premios Daytime Emmy y los premios Daytime Creative Arts & Lifestyle Awards 2022, cuya gala se celebrará en junio.

Los Premios Daytime Emmy se presentarán en vivo el viernes 24 de junio en CBS y se transmitirán en Paramount+ a partir de las 9/8c y tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Pasadena en Pasadena, California.

Dichos premios están destinados a homenajear a los actores y equipos de la televisión diurna estadounidense. A la cabeza están 'The Young and the Restless' (18), 'General Hospital' (17), 'Days of Our Lives' (11), 'The Kelly Clarkson Show' y 'The View' (9 cada uno) y 'The Bold and the Beautiful' (8).

Seguro que te interesa:

¿Recuerdas a Paolo, el novio italiano de Jennifer Aniston en 'Friends'? Así está 28 años después triunfando en el cine español