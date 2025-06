Eric Dane (Euphoria) cuenta que su brazo derecho ya no le responde tras diagnosticarle ELA: "Temo por mis piernas"

Eric Dane reveló el pasado mes de abril que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Entonces el actor de Euphoria y Anatomía de Grey pidió privacidad para poder sobrellevar esta noticia en la intimidad.

Ahora, Dane ha reaparecido en una entrevista en el programa Good Morning America donde ya pudimos ver un adelanto donde se rompía al hablar sobre este duro trance en su vida.

El resto de la entrevista ya se ha emitido y Dane cuenta cómo notó los primeros síntomas: "Empecé a sentir cierta debilidad en la mano derecha, y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto y que tenía la mano fatigada"

"Pero unas semanas después noté que había empeorado un poco. Así que fui a ver a un especialista en manos, quien me envió a otro especialista. Fui a ver a un neurólogo, quien me envió a otro y me dijo: Esto está muy por encima de mi nivel profesional", explica.

9 meses después recibió la peor de las noticias: "Nunca olvidaré esas tres letras (ELA). Las tengo en la mano desde el momento en que me despierto. No es un sueño".

Eric sigue contando que ha perdido parte de su movilidad: "Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de responder por completo. Se está acabando. Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante".

Y concluye sincerándose que está "preocupado por mis piernas".

Por el momento Eric Dane continúa con su carrera y se espera poder verlo en la temporada 3 de Euphoria.