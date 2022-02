Hilary Duff responde a las graves críticas tras un vídeo de su hija de 3 años sin silla en el coche

Hilary Duff se ha convertido en una de esas estrellas que hace parecer fácil lo de criar a tres hijos, trabajar en un rodaje y lucir siempre divina.

La actriz se encuentra en un gran momento tras haber estrenado con éxito 'How I Met Your Father', una serie que tenía el listón muy alto debido a la popular comedia original. Pero la nueva versión ha tenido una buena aceptación e incluso ya se ha dado luz verde a una segunda temporada.

Hilary sigue además compaginando su rol en la serie con el de ser una madraza para sus hijos, Luca, Banks y Mae James, que tan solo tiene 10 meses.

En un reportaje con Romper, la estrella ha asegurado que nunca ha pretendido hacer que parezca fácil, aunque su espontaneidad y dedicación a sus hijos le ha ganado muchos adeptos en redes sociales.

Aunque esto no exime a ningún famoso de las críticas ocasionales por su paternidad, y Hilary y su marido Matthew Koma vivieron su última polémica hace un mes donde fueron muy criticados por no llegar a su hija Banks, de 3 años, en una sillita de coche. Ahora Duff ha decidido abordar el tema.

"El otro día, mi publicista me mataría absolutamente por sacar este tema, hubo una historia enorme porque mi amiga Molly Bernard estaba en el asiento de atrás de nuestro coche con Banks sin silla", revela.

Molly fue co-star de Duff en 'Younger' y es la madrina de Banks. En su post de Instagram se puede ver los selfies que ambas se hicieron donde la pequeña solo lleva el cinturón de seguridad por la cintura.

"No es que esté atravesando la autopista con mis hijos atrás sin silla. No tienes contexto. No sabes dónde esto", se explicaba Hilary.

La actriz asegura que muchas veces deja que sus hijos se sienten con ella delante cuando están llegando a casa y puedan fingir que conducen el coche.

"¿Me estás diciendo que nunca has puesto a tus hijos en el asiento porque es solo una calle con un adulto atrás?", espeta.

