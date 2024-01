El hijo de Jude Law, Raff, muy "orgulloso" de su trabajo en Los Amos del Aire, recibe el apoyo de la familia del personaje

Los Amos del Aire (Masters of the Air) es una serie producida por Tom Hanks y Steven Spielberg en el mismo universo de las conocidas miniseries Hermanos de Sangre (Band of Brothers), de 2001, y The Pacific, de 2010.

Esta vez la producción cuenta con actores de moda como Austin Butler, Barry Keoghan y Callum Turner, pero también podemos ver al hijo de Jude Law en su papel más largo hasta la fecha.

Raff (Rafferty) Law tiene 27 años y ya ha hecho sus pinitos en la actuación, aunque es la primera vez que se enfrenta a un papel de esta envergadura y más dando vida a un hombre real, el Sargento Ken Lemmons, veterano de la Segunda Guerra Mundial y el jefe de vuelo en brigada de tierra más joven con 19 años.

Ahora que la serie se ha estrenado en Apple TV+, el joven ha expresado con emotivas palabras lo que este trabajo significa para él.

"Quiero mandar todo mi amor y agradecimiento a la familia Lemmons por el apoyo y amor que me han brindado durante todo este proyecto. No solo eso, sino la información e historias y fotografías que me aportaron tanto para trabajar. ¡Estoy tan orgulloso de haber podido contar esta historia!", asegura.

Rafferty Law presentando Masters of the Air | Getty

Parece que el respeto por el papel es más que mutuo, pues la familia de Lemmons le respondía con este mensaje:

"Raff, todo el árbol de Lemmons está completamente conmovido con tu papel en la historia de nuestro padre. Papá me contó sobre su estrecha relación con los jóvenes y la buena gente de Thrope Abbotts. Nunca olvidó su amabilidad. Tú has capturado nuestros corazones joven, y te deseamos la mejor de las fortunas con tu carrera. Ansiosos por ver el film al completo. Ahora eres un Lemmons honorario", le dedica Dan Lemmons a través de la página oficial de Band of Brothers.

Escena de Los Amos del Aire | Apple TV+

"¡Dan! Qué mensaje más precioso. Estoy abrumado por todo el apoyo y muy honrado de ser parte de esta historia!", aseguraba a su vez Law respondiendo en su muro.

Parece que Raff Law, cuyo parecido con su padre es más que increíble, está preparado para convertirse en una gran estrella.