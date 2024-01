Los Amos del Aire, la serie de Tom Hanks y Spielberg que manda a la guerra a los actores Austin Butler, Barry Keoghan o el hijo de Jude Law

Este 26 de enero llega a Apple TV+ Los Amos del Aire (Masters of the Air), la nueva serie producida por Tom Hanks y Steven Spielberg donde vuelven a la Segunda Guerra Mundial tras las miniseries Banda de Hermanos (2001) y The Pacific (2010) pero, en esta ocasión, la acción se desencadena en el aire y no en la tierra o el mar.

Los Amos del Aire está basada en el libro homónimo de Donald L. Miller y con un guion escrito por John Orloff, narra la historia de los hombres que integraron el malogrado Grupo de Bombarderos número 100, sus arriesgados asaltos aéreos sobre la Alemania nazi y su lucha contra el frío extremo, la falta de oxígeno y el pánico propios del combate a más de 7.500 metros de altura.

La serie gira en torno al precio psicológico y emocional que estos jóvenes tuvieron que pagar por su papel en la destrucción del terrorífico Tercer Reich de Hitler. A algunos los derribaron y los capturaron, los hirieron o los asesinaron. Otros tuvieron la suerte de volver a casa con vida. Pero, más allá del destino de cada uno, todos pagaron un alto precio.

El reparto está formado por algunos de los actores más brillantes y destacados del momento como Austin Butler quien será el comandante Gale Cleven, Callum Turner como el comandante John Egan, Anthony Boyle es el comandante Harry Crosby, Barry Keoghan el teniente Curtis Biddick o el hijo de Jude Law, Raff Law como el sargento Ken Lemmons.

"Los amos del aire es un homenaje a los valientes integrantes de la 8th Air Force, que, con su coraje y compañerismo, ayudaron a vencer a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial", ha declarado el productor ejecutivo Gary Goetzman.

"Tom y Steven siempre han tratado de imaginar visualmente lo que nuestro autor Don Miller ha llamado el momento definitivo en la historia del combate armado'. Estamos encantados de que Apple TV+ nos haya dado la oportunidad de combinar los esfuerzos de tanta gente con talento, tanto delante como detrás de las cámaras, para contar esta historia tan importante".