A falta del episodio final de la temporada 1, los fans de 'La Casa del Dragón' ya han tenido tiempo para elegir bando en la inminente guerra que vivirán sus protagonistas.

También para decantarse por sus personajes favoritos. Y a la productora y guionista de la serie, Sarah Hess, le sorprende el gran número de fans a los que ha enamorado Daemon, el hermano del Rey Viserys, y tío de Rhaenyra, con la que se acaba casando.

En una entrevista a The Hollywood Reporter, que ha concedido junto a la directora de la serie, Clare Kilner, Hess muestra su confusión: "Se ha convertido en el novio de internet de una manera que me frustra. Quiero decir, no es que Matt no sea increíblemente carismático y maravilloso está genial en su papel. Pero Daemon en concreto... A mí no me gustaría tenerlo como novio", asegura.

"¿Cómo podría ser un buen novio, padre o hermano para alguien? Me habéis pillado, no es Paul Rudd", ha comentado Hess. La directora Clare Kilner, por su parte, ha prometido que en el episodio final, Daemon se mostrará de una forma "distinta", y que queda un lado diferente de Daemon por conocer, también en la próxima temporada.

"Estamos escribiendo la temporada 2 e imaginando cómo podremos contar la naturaleza de la relación entre Daemon y Rhaenyra. Hay muchas interpretaciones que hacer del libro", ha dicho sobre 'Fuego y Sangre', la novela de George R.R. Martin en la que se basa la serie.

La boda de Daemon y Rhaenyra en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Independientemente de lo que guste a los fans o no, lo cierto es que Daemon se ha confirmado a lo largo de la temporada como uno de los personajes más importantes de la serie, y ahora que llega el gran enfrentamiento por la sucesión en el trono, seguramente tenga mucho que decir.

Para Matt Smith, su actor, el personaje le suponía un reto por recoger el testigo de 'Juego de Tronos', aunque, como puedes ver en el vídeo de arriba, contó con un importante consejo por parte de una de las estrellas de la serie anterior.

