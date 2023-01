Finn Wolfhard ('Stranger Things') responde a Millie Bobby Brown tras decir que era "pésimo" dando besos

'Stranger Things' y sus protagonistas son unas máquinas de generar historias que no dejan indiferente a nadie. El elenco goza de una gran popularidad y sintonía con sus fans y mediante redes sociales o entrevistas han dejado momentos divertidos para los seguidores de la serie.

Aún sin fecha de estreno de su temporada 5, los actores dan pinceladas de lo que se podría esperar para el futuro de los chicos y de Hawkins. A pesar de la larga espera hasta que los fans puedan volver a verlos en pantalla, Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard han compartido un divertido cruce de palabras en el que se ha cuestionado la forma de besar del actor.

El pasado noviembre, la actriz se sometió a un polígrafo a cargo de Vanity Fair en el que le preguntaron, entre otras cosas, por su primer beso a cargo de Finn Wolfhard: "¿Finn es pésimo dando besos?", cuestionaron, a lo que Millie dijo que sí. "Está diciendo la verdad", aseguró el polígrafo.

Ahora, ha sido Finn Wolfhard quien se ha referido a las palabras de su compañera en el programa de Drew Barrymore.

"Sabes qué, estaba contento con la situación, pero ella lleva razón. Fue una de esas cosas interesantes de hacer. Es decir: 'Mi primer beso en pantalla fue con Millie', pero lo cierto es que no sabía cómo abordarlo", reveló el intérprete.

"Quiero decir, no tenía ninguna guía de cómo hacer esto", explicó. "Al final casi le di un cabezazo. Pero tenía 12 años, así que, ya sabes, probablemente habría sido igual aún sin una cámara delante y sin todo el mundo mirando", compartió entre las risas de los presentes.

El primer y "extraño" beso de Millie Bobby Brown fue con Finn Wolfhard

La actriz reveló en una entrevista para Interview Magazine que fue con Finn Wolfhard con quién se dio su primer beso, aunque no lo recuerda como una gran experiencia.

"Finn reaccionó bastante bien y yo no. Me sentí muy mal después", declaró Millie. "Al final del día es solo actuación, y es algo que tienes que hacer y haría cualquier cosa por el espectáculo. Me corté el pelo, besé a Finn. Definitivamente fue extraño. Fue como mi primer beso, así que fue un poco raro", aseguró.

Sadie Sink cuenta cómo fue su "angustioso" primer beso en 'Stranger Things'

En una entrevista para W Magazine, Sadie Sink se refirió a la escena donde ella y Caleb McLaughlin, Lucas en la serie, se besaban. En aquel entonces, Sadie tenía 15 y Caleb 16 años, y la actriz recordó lo "incómodo" que fue ese primer beso.

Sadie Sink (Max) y Caleb McLaughlin (Lucas) en 'Stranger Things' | Netflix

"También fue divertido porque todos nuestros amigos estaban allí y los extras, las luces y la música", dijo. "Fue angustioso en ese momento, pero ahora miro hacia atrás y puedo reírme de eso", compartió la intérprete de 'The Whale'.