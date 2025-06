Eric Dane reaparece tras diagnosticarle ELA y rompe a llorar: "No es mi final"

El pasado mes de abril Eric Dane mandaba un comunicado a los medios para informar que la habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una enfermedad muy dura ya que no tiene cura.

El que fuera el Dr. Mark Sloan, conocido como 'McSteamy', en Anatomía de Grey decía entonces: "Me han diagnosticado ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo".

Ahora, Dane ha reaparecido en televisión para dar una entrevista al programa Good Morning America. Por ahora solo hemos podido ver un clip de la entrevista pero en el vídeo vemos como el actor rompe a llorar mientras dice:

"Me despierto cada día y recuerdo inmediatamente que esto está sucediendo. No es un sueño. No creo que este sea el final de mi historia. No siento que este sea mi fin".

El actor está centrado en su salud pero continúa trabajando ya que lo veremos en la esperada temporada 3 de Euphoria donde interpreta el papel de Cal Jacobs.