Emma Myers revela los inusuales métodos para sacar su espíritu de mujer loba en 'Miércoles': "Corriendo a cuatro patas"

La serie de Netflix 'Miércoles' se convirtió en una de las más vistas de la plataforma, y no es para menos. La familia Addams, la Academia para marginados y la gran actuación del elenco cautivó a los espectadores desde el primer momento.

Uno de los personajes más queridos por el público fue Enid Sinclair, la siempre sonriente mujer lobo que se convierte en la mejor amiga de Miércoles, y a quien da vida Emma Myers.

Ha sido ella quien en una entrevista reciente con 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon, ha revelado algunos métodos que utilizaba durante el rodaje de 'Miércoles' para sacar a relucir su espíritu de mujer loba. Emma aseguró que acudió a una especie de 'campamento para hombres lobo' donde le enseñaron a actuar como uno.

Entre las muchas actividades, se encontraba el parkour: "Nunca había hecho tanto parkour en mi vida. Era yo corriendo por el suelo a cuatro patas, saltando sobre cosas". También "teníamos a especialistas fingiendo ser ovejas, y corríamos alrededor de ellos en un círculo" aseguró Emma Myers.

Netflix ya ha confirmado que 'Miércoles' tendrá una segunda temporada. Una gran noticia para todos los fans, aunque realmente no es ninguna sorpresa debido al éxito rotundo de la primera. Por el momento no se conocen demasiados detalles, pero es muy probable que volvamos a ver a gran parte del elenco. Lo que todavía no es seguro es si Tim Burton repetirá como director. En cuanto la fecha de estreno, lo más normal sería allá por el 2024.