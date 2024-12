Eddie Redmayne y Úrsula Corberó protagonizan Chacal: "Esta serie conserva el ADN de la vieja escuela, del thriller de los 70"

Eddie Redmayne protagoniza Chacal (The Day of the Jackal), nueva adaptación del clásico literario de Frederick Forsyth, que cuenta también en su reparto principal con la española Úrsula Corberó, que actualiza la historia del mítico asesino a sueldo. Lo hace introduciendo elementos novedosos respecto al material original como cierta ambiguiedad moral en sus personajes y algunas reflexiones y pinceladas interesantes sobre el actual panorama geopolítico pero, asegura su protagonista, conservando toda la esencia del clásico y ese "ADN de thriller de la vieja escuela".

"Para mí es prácticamente como si hubiera crecido viendo el original, que era una de las películas favoritas de mi padre", explica el actor en una entrevista concedida a Europa Press en la que evidencia su veneración por la primera adaptación de la novela original, la cinta dirigida en 1973 por Fred Zinnemann y protagonizada por Edward Fox. Tal es así, reconoce, que cuando le llegó la propuesta con los guiones a su correo electrónico instintivamente se autoprotegió y se resistió a leer el mensaje porque no se veía preparado para "tocar un clásico".

"Pero soy muy curioso, así que los abrí y me pareció tan adictivo que quería seguir leyendo una página tras otra", recuerda el ganador del Oscar por La teoría del todo, que asegura que, como "gran fan del original", el punto fuerte de esta nueva adaptación de 'Chacal' es que establece vínculos con el clásico pero actualizando su historia hasta punto de parecer "completamente nuevo" pero siempre respetando esa atmósfera tan singular y legendaria del original. "Tiene el ADN de ese tipo de thriller de la vieja escuela, analógico, de los 70, pero a la vez se percibe completamente moderno", subraya.

"Creo que hay un equilibrio muy interesante", explica Corberó que destaca el aspecto visual de la serie con "una estética en la que han encontrado el punto justo entre la autenticidad del Chacal de antes con lo moderno". "También hay muchísimo contraste entre las diferentes ciudades y los diferentes personajes con diferentes culturas. Y otra cosa que me encanta es la música. La música me parece que le da un rollo increíble y que está muy bien escogida", dice la actriz española.

El personaje de Úrsula le da un giro más moderno a Chacal

En la serie de SkyShowtime la estrella de La casa de papel interpreta a Nuria un personaje estrechamente vinculado al protagonista que, recuerda, "ni siquiera existía en las versiones anteriores". "Es un nuevo giro que se le da a este nuevo Chacal, que creo que es como más moderno. Lo humaniza mucho también el hecho de tener una vida personal paralela a lo que hace", explica la actriz que asegura no sintió ningún tipo de vértigo a abordar la adaptación de un clásico ya que hay "mucha más presión" cuando tiene que interpretar personajes que existen en la vida real. "Eso sí que me parece un marrón", sentencia.

El gran "marrón" para Redmayne como protagonista fueron los diferentes idiomas y acentos que adopta el asesino, un auténtico maestro del disfraz, durante la ejecución de sus letales encargos. "Los idiomas son muy importantes para crear esta personaje y eso fue lo más difícil. No hablo una palabra de alemán, y muchas de las escenas son en alemán. Úrsula ya me comentó que cuando empezó a hacer películas en inglés tenía que aprender el guión fonéticamente, y eso me parece una locura, pero eso es lo que tuve que hacer con algunas de las lenguas", recuerda el británico.

Además del material original, para armar su complejo personaje, en el que conviven un hombre con una doble vida y también un frío y metódico asesino a sueldo , el protagonista de Animales fantásticos y dónde encontrarlos revela que encontró una inesperada inspiración en otra personalidad misteriosa y camaleónica, la de David Bowie.

"Algo que me inspiró mucho fue una entrevista con David Bowie en los 70, cuando estaba ataviado con un curioso vestido y fue una de las primeras veces en la que él se presentó como un personaje en una película. La actitud que tiene en esa entrevista, su estilismo e incluso la forma en la que escucha fue muy inspiradora, y también la forma en la que ha hablado de usar diferentes trajes o vestimentas para esconder partes de él mismo", explica.

La serie de diez episodios, que tras el estreno de los tres primeros este viernes 6 de noviembre irán llegando semanalmente a SkyShowtime, está escrita por Ronan Bennett (creador de Top Boy) y dirigida por Brian Kirk (Juego de tronos) y ya ha sido renovada para una segunda temporada.