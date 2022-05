Las redes sociales pueden canalizar el odio de muchos usuarios hacia una persona, pero también pueden servir de plataforma para expresar las inquietudes y poder compartirlas con el público. Y esto último es lo que ha hecho Dove Cameron.

La actriz de 26 años ha subido una publicación en su Instagram, entre lágrimas, en la que ha reflexionado sobre su identidad con una carta extensa.

Los temas tratados han sido "la depresión y la disforia" y ha asegurado que "la mayoría de los días" no se siente atraída hacia ningún género: "No sé si alguna vez podré vivir así".

"La identidad y el Yo siempre han sido diametralmente opuestos para mí, y solo ha habido espacio para que uno ocupe mi vida", ha asegurado la intérprete de 'Los Descendientes'. "Me doy cuenta, a medida que envejezco, que tengo una creencia profunda de que está mal quien soy. No se me permite ser tal como soy, no estoy destinada a estar aquí".

Cameron concluyó que está "comenzando a tener esperanza" de que las redes sociales puedan "ser el conducto para el cambio, apoyo mutuo, exploración y seguridad".

Junto a sus imágenes frente al espejo, la ex-estrella de Disney Channel ha escrito otro texto en el que confiesa haber "estado llorando mucho últimamente, aterrorizada por mi identidad e imagen": "He estado cubriendo espejos últimamente. Me he sentido mal con la ropa con la que solía sentirme guapa".

Dove Cameron posó deslumbrante en la MET Gala

La actriz no es la primera vez que reflexiona sobre su vida privada en la redes, donde no tiene miedo de hablar sobre sus problemas mentales para concienciar a sus fans.

Sin embargo, hace unos días desfiló por la alfombra roja de la MET Gala sin que las cámaras pudieran presagiar lo frágil que se sentía la estrella televisiva.

Evidenciando de nuevo que las redes sociales no siempre muestran el verdadero estado de ánimo de las personas.

