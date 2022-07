Damian Lewis confirma su nueva relación, más de un año después de la muerte de su mujer Helen McCrory

Ha pasado ya más de un año desde la muerte de la actriz Helen McCrory, tras una dura batalla con el cáncer. Ha sido especialmente recordada por el estreno de la última temporada de 'Peaky Blinders', donde encarnaba a Polly, personaje muy querido por los fans. Tanto ellos como los compañeros de reparto de McCrory la han tenido en el recuerdo.

En cuanto su marido, Damian Lewis, este ha protagonizado varios homenajes en el recuerdo de la actriz británica, después de anunciar él mismo el año pasado este triste fallecimiento: " La hermosa y poderosa mujer Helen McCrory murió pacíficamente en su hogar, rodeada del amor de su familia y amigos".

Desde entonces, Lewis ha mantenido un perfil bajo, como hacía con su esposa, sin exponerse más que en los actos en su memoria. Y durante este tiempo, tampoco se le había conocido nueva pareja hasta ahora.

Recientemente, el actor de 'Homeland' ha sido visto con una posible nueva novia. Se trata de Alison Mosshart, cantante y líder de The Kills, banda que fundó con el guitarrista Jamie Hince, ex de Kate Moss.

De acuerdo con las primeras informaciones que publicó Daily Mail, el actor y la cantante habían sido vistos juntos en el metro de Londres y en una fiesta veraniega de la Galería Serpentine, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, el mismo medio ha podido confirmar aquellas suposiciones con unas nuevas imágenes tomadas en una fiesta privada en el londinense barrio de Camden Town. En ellas, la nueva pareja sonreía a cámara mostrándose visiblemente cariñosos, con Mosshart pasando su brazo por encima de su nuevo novio.

En ellas se puede apreciar también cómo Damian conserva su anillo de casado con McCrory, que seguía luciendo en estas imágenes. El medio británico también ha conseguido ponerse en contacto con la madre de Alison, quien ha confirmado en última instancia , que su hija está en una relación con Damian Lewis. Relación a la que ella ha dado su visto bueno, según cuenta.

La madre de Alison, que reside en Florida, ha mostrado su ilusión por este nuevo romance: "No sé si me van a reprochar haber contado todo esto, pero por supuesto, estamos muy felices por ella".

También ha dado algún detalle sobre cómo se conocieron su hija y su nuevo yerno: "Tienen amigos en común. Yo no sé cómo se conocieron exactamente, pero estoy bien con ello. Si ella es feliz, nosotros somos felices. Aún no he podido conocerlo, pero la verdad es que me gustaría mucho".

Seguro que te interesa:

Cillian Murphy, "desesperadamente triste" en el rodaje de la temporada 6 de 'Peaky Blinders' tras la muerte de Helen McCrory